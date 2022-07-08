Міноборони показало "прощальний подарунок" для росіян (фото)

Реактивні системи залпового вогню — мабуть, це та західна зброя, яку обговорюють найбільше. Наразі ці системи вже працюють на передовій в Україні.

Через кілька тижнів наполегливих прохань українського керівництва та військових чиновників ЗСУ нарешті отримують таку необхідну важку артилерію великої дальності. "Маленький прощальний "подарунок" російським військам" — таким підписом пресслужба Міноборони супроводжувала фотографію пуску ракети HIMARS, викладену в Twitter.

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[ + – ] Маленький "прощальний подарунок"

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) західного зразка працюють на лінії фронту. Військові на передовій кажуть, що британські M270 або американські HIMARS потрібні, щоб протистояти силам супротивника, який має перевагу у важкій артилерії.

HIMARS

За офіційною інформацією, на озброєнні ЗСУ вже є 9 таких систем західного зразка. Кожна комплектується шістьма ракетами, тобто вони можуть вести вогонь по 54 цілях. Головна частина ракети несе 90 кг вибухової речовини, причому за кінетичною енергією ця речовина потужніша за тротил.

Проти російських аналогів, в американських ракет тонший сталевий корпус, що дозволяє збільшити обсяг вибухової маси. Це досить точна артилерійська установка із максимальним відхиленням 1-3 метри на дальності до 75 км. Тоді як у російських "Смерчів" відхилення — до 1 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Литві закликали потроїти темпи постачання зброї в Україну, тому що Путін залучає всі наявні ресурси в цій війні. Литовський дипломат Лінас Лінкевичус вважає, що слова Путіна про те, що РФ ще всерйоз нічого не починала, слід розуміти саме так.