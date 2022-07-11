Если до осени ВС РФ не предпримут ничего радикального, маятник качнется в сторону ВСУ, — эксперт

По словам британского эксперта Майкла Кларка, на самом деле заявление Минобороны о расширении украинской армии до миллиона военнослужащих — это посыл о том, что у Украины есть амбиции освободить свои южные территории.

Британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что в течение нескольких следующих недель стоит ожидать радикальных изменений в Херсонской области. Украина попытается освободить южную часть территории страны. Сейчас ВСУ пытаются замедлить наступление российских войск. Нужно продержаться, пока события не начнут разворачиваться в нашу пользу, что вероятно произойдет к концу осени. Об этом сообщает Sky News.

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Кларк прокомментировал новость о том, что Минобороны Украины планирует расширить свою армию до миллиона человек. По его оценкам, в долгосрочной перспективе, это вполне возможно, но достичь этого можно будет не сразу.

"Украина — страна с 44 миллионами жителей, воинский резерв численностью 300 тыс. Состав украинской армии — 125 тыс. человек. По моим оценкам, потенциально численность армии может составить порядка 400 тыс. человек, что намного больше, чем у россиян", — объяснил Кларк, добавив, что не все они непременно будут солдатами на поле боя. Кто-то из них может быть в пограничной службе, полиции, или же работать в спецслужбах.

По словам британского эксперта, глава минобороны Украины Алексей Резников, заявляя о численности украинской армии в миллион человек, на самом деле пытался донести посыл о том, что у Украины есть амбиции освободить свои южные территории.

"Украинцы ведут достаточно серьезную наступательную операцию на Херсонском направлении. В течение следующих нескольких недель мы можем наблюдать там радикальные изменения. Но, по сути, его словам сводятся к тому, что "мы освободим юг"", — пояснил Кларк.

По его прогнозам, если украинцы сумеют продержаться до осени, тогда события развернуться в нашу пользу. И если россияне не предпримут ничего экстраординарного, маятник качнется против них, уже Украина будет в выигрыше.

Войска РФ наступают рваным темпом

По оценкам Майкла Кларка, российские войска наступают рваным темпом. Они никогда не захватывают новые города, чтобы тут же продолжить наступление. Они останавливаются, чтобы перетянуть артиллерию дальше и в то же время дать войскам отдохнуть.

"У них не очень хорошо получается сохранять наступательный импульс, мы ожидали этого от них, но по большей части им это не удается", — пояснил аналитик.

"ВСУ отступили к Славянску и Краматорску — крупным стратегическим городам. На пути к ним другие города, такие как Бахмут и Сиверск, будут очень важными промежуточными целями. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Кларк. Он считает, что заметных изменений стоит ожидать в ближайшие недели.

HIMARS

В свою очередь, украинские силы успешно применяют дальнобойные ракеты, полученные от США, Британии и других стран, для атак по российским командным штабам и складам боеприпасов.

"Похоже, что они существенно сократили российские запасы боеприпасов. Россияне действуют централизовано, поэтому склады со снарядами находятся в известных местах. Они не могут их должным образом рассредоточить. Украинцам же известно, где все это находится и поэтому они могут наносить прицельные удары", — сказал Кларк о серии ракетных ударов по российским целям в последние несколько дней.

Напомним, что ВСУ в Херсонской области продвигаются медленно, но уверенно. Так пресс-служба ОК "Юг" прокомментировала приказ Зеленского освободить юг Украины.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ с помощью HIMARS ликвидировали очередного российского генерала. Руководитель пресс-службы Одесской ОВА Сергей Братчук объяснил, что после попадания ракет HIMARS по штабу в Херсонской области был убит начальник штаба 22-го армейского корпуса российских войск. Также подтверждена ликвидация российского полковника Сергея Кенса.