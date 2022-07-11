Якщо ЗС РФ не зробить нічого радикального, маятник хитнеться у бік ЗСУ, — експерт

За словами британського експерта Майкла Кларка, насправді заява Міноборони про розширення української армії до мільйона військовослужбовців — це посилання на те, що Україна має амбіції звільнити свої південні території.

Британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що протягом кількох наступних тижнів варто очікувати на радикальні зміни в Херсонській області. Україна намагатиметься звільнити південну частину території країни. Наразі ЗСУ намагаються уповільнити наступ російських військ. Потрібно протриматися, поки події не почнуть розгортатися на нашу користь, що, ймовірно, відбудеться до кінця осені. Про це повідомляє Sky News.

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Кларк прокоментував новину про те, що Міноборони України планує розширити свою армію до мільйона людей. За його оцінками, у довгостроковій перспективі це цілком можливо, але досягти цього можна буде не одразу.

"Україна — країна із 44 мільйонами жителів, військовий резерв чисельністю 300 тис. Склад української армії — 125 тис. осіб. За моїми оцінками, потенційно чисельність армії може становити приблизно 400 тис. осіб, що набагато більше, ніж у росіян", — пояснив Кларк додав, що не всі вони неодмінно будуть солдатами на полі бою. Хтось із них може бути в прикордонній службі, поліції, або ж працювати у спецслужбах.

За словами британського експерта, глава Міноборони України Олексій Резніков, заявляючи про чисельність української армії в мільйон людей, насправді намагався донести посил про те, що Україна має амбіції звільнити свої південні території.

"Українці ведуть досить серйозну наступальну операцію на Херсонському напрямку. Протягом наступних кількох тижнів ми можемо спостерігати там радикальні зміни. Але, по суті, його словами зводяться до того, що "ми звільнимо південь"", — пояснив Кларк.

За його прогнозами, якщо українці зможуть протриматися до осені, тоді події розгорнуться на нашу користь. І якщо росіяни не зроблять нічого екстраординарного, маятник хитнеться проти них, вже Україна буде у виграші.

Війська РФ наступають рваним темпом

За оцінками Майкла Кларка, російські війська наступають рваним темпом. Вони ніколи не захоплюють нові міста, щоб одразу продовжити наступ. Вони зупиняються, щоб перетягнути артилерію далі й водночас дати військам відпочити.

"У них не дуже добре вдається зберігати наступальний імпульс, ми очікували на це від них, але здебільшого їм це не вдається", — пояснив аналітик.

"ЗСУ відступили до Слов'янська та Краматорська — великих стратегічних міст. На шляху до них інші міста, такі як Бахмут і Сіверськ, будуть дуже важливими проміжними цілями. Подивимося, що буде далі", — сказав Кларк. Він вважає, що помітних змін варто очікувати найближчими тижнями.

HIMARS

Зі свого боку, українські сили успішно застосовують далекобійні ракети, отримані від США, Британії та інших країн для атак по російських командних штабах і складах боєприпасів.

"Схоже, що вони суттєво скоротили російські запаси боєприпасів. Росіяни діють централізовано, тому склади зі снарядами перебувають у відомих місцях. Вони не можуть їх належно розосередити. Українцям відомо, де все це знаходиться і тому вони можуть завдавати прицільних ударів", — сказав Кларк про серію ракетних ударів по російських цілях за останні кілька днів.

Нагадаємо, що ЗСУ в Херсонській області просуваються повільно, але впевнено. Так пресслужба ОК "Південь" прокоментувала наказ Зеленського звільнити південь України.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ за допомогою HIMARS ліквідували чергового російського генерала. Керівник пресслужби Одеської ОВА Сергій Братчук пояснив, що після влучення ракет HIMARS по штабу в Херсонській області було вбито начальника штабу 22-го армійського корпусу російських військ. Також підтверджено ліквідацію російського полковника Сергія Кенса.