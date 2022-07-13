"Такого никогда не было": ВС РФ уже применили в Украине все виды своих ракет

По словам спикера командования ВВС Юрия Игната, Украина делает все, чтобы отразить атаки противника. Из-за этого противник даже был вынужден сменить тактику.

В среду, 13 июля, во время пресс-конференции спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, война с РФ беспрецедентна в том отношении, что страна-агрессор уже ударила по территории Украины всеми разновидностями ракет, которые есть у нее на вооружении. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале Ukrinform TV.

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"Нигде в мире такого еще не было, — объяснил Игнат. — И мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки".

Российские самолеты перестали залетать в Украину

Представитель пресс-службы отметил, что уже два с половиной месяца вражеские самолеты не залетают в воздушное пространство Украины. Отсюда вывод: ВС РФ несколько изменили первоначальную тактику.

Ракеты запускаются с территории Беларуси и России, Черного и Каспийского морей, при этом главным образом поражаются гражданские объекты, что влечет за собой гибель мирных людей.

[ + – ] Спикер ВВС Украины о том, какие ракеты применяет Россия с 5:08.

Какие ракеты использует Россия?

Используются ракеты, как советской, так и уже российской разработки, последние — более технологичные.

В последнее время РФ чаще всего наносит удары ракетами советского производства, судя по всему, экономя дорогостоящие снаряды типа Калибр, Ха-101 и Искандер, чтобы и дальшей угрожать ими всему миру, считает Юрий Игнат.

"Поэтому мы видим такие ракеты, как Х-22, Х-39 и Х-31, которые применяются противником все чаще на разных направлениях.

Наши военные прилагают усилия для ликвидации летящих в сторону Украины ракет.

Как Украина сбивает российские ракеты?

"Однако сбить ракету Калибр непросто. Чаще всего сбиваются ракеты, летящие со скоростью порядка 900 км/ч. Это их типичная скорость. Ракеты типа Калибр, Ха, Ха-55, Ха-101 — более реалистичные цели, которые мы еще можем сбить нашим вооружением", — заявил спикер, добавив, что в качестве противоракетной обороны ВСУ используют переносные зенитно-ракетные комплексы, ЗРК БУК-М1 и С-300. Также ракеты сбивают украинские истребители.

По словам спикера, баллистические ракеты Искандер и Точка-У сбить намного сложнее, поскольку их скорость — около 8 и 4 тыс. км/ч, соответственно.

Ранее Фокус сообщал, что, по утверждениям РосСМИ, авиация НАТО помогает Украине атаковать склады боеприпасов в Новой Каховке. Когда ВСУ нанесли удар по военным складам российских войск в Новой Каховке, несколько самолетов НАТО находились в воздушном пространстве Черного моря.

Напомним, что, по данным Европола, западное оружие из Украины попадает в руки преступных группировок из Европы. Вместе с тем, советник главы Минобороны Юрий Сак предупреждает, что сведения о превращении Украины в центр контрабанды вооружения — это одна из составляющих информационной войны Кремля.