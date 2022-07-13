"Такого ніколи не було": ЗС РФ уже застосували в Україні всі види своїх ракет

За словами речника командування ВПС Юрія Ігната, Україна робить все, щоб відбити атаки противника. Через це противник був змушений змінити тактику.

У середу, 13 липня, під час пресконференції спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що війна з РФ безпрецедентна в тому плані, що країна-агресор уже вдарила по території України всіма різновидами ракет, які є у неї на озброєнні. Відео брифінгу опубліковано на YouTube-каналі Ukrinform TV.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ніде у світі такого ще не було, — пояснив Ігнат. — І ми робимо все можливе, щоб відбити ці атаки".

Російські літаки перестали залітати в Україну

Представник пресслужби зазначив, що вже два з половиною місяці ворожі літаки не залітають у повітряний простір України. Звідси висновок: ЗС РФ дещо змінила початкову тактику.

Ракети запускаються з території Білорусі та Росії, Чорного та Каспійського морів, при цьому насамперед уражаються цивільні об'єкти, що спричиняє загибель мирних людей.

[ + – ] Речник ВПС України про те, які ракети застосовує Росія з 5:08

Які ракети використовує Росія?

Використовуються ракети, як радянської, так і вже російської розробки, останні — більш технологічні.

Останнім часом РФ найчастіше завдає ударів ракетами радянського виробництва, судячи з усього, економлячи дорогі снаряди типу Калібр, Ха-101 та Іскандер, щоб і надалі загрожувати ними всьому світу, вважає Юрій Ігнат.

Тому ми бачимо такі ракети, як Х-22, Х-39 і Х-31, які застосовуються супротивником усе частіше на різних напрямках.

Наші військові докладають зусиль для ліквідації ракет, що летять у бік України.

Як Україна збиває російські ракети?

"Однак збити ракету Калібр непросто. Найчастіше збиваються ракети, що летять зі швидкістю приблизно 900 км/год. Це їх типова швидкість. Ракети типу Калібр, Ха, Ха-55, Ха-101 — більш реалістичні цілі, які ми ще можемо збити нашим озброєнням", — заявив спікер, додавши, що як протиракетна оборона ЗСУ використовують переносні зенітно-ракетні комплекси, ЗРК БУК-М1 та С-300. Також ракети збивають українські винищувачі.

За словами спікера, балістичні ракети Іскандер і Точка-У збити набагато складніше, оскільки їхня швидкість — приблизно 8 і 4 тис. км/год, відповідно.

Раніше Фокус повідомляв, що, як стверджують РосЗМІ, авіація НАТО допомагає Україні атакувати склади боєприпасів у Новій Каховці. Коли ЗСУ завдали удару по військових складах російських військ у Новій Каховці, кілька літаків НАТО перебували в повітряному просторі Чорного моря.

Нагадаємо, що, за даними Європолу, західна зброя з України потрапляє до рук злочинних угруповань з Європи. Водночас радник голови Міноборони Юрій Сак попереджає, що відомості про перетворення України на центр контрабанди озброєння — це один зі складників інформаційної війни Кремля.