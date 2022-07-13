В США провели успешный запуск гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin

Ракета ARRW воздушного базирования была выпущена у побережья Калифорнии. Американское агентство DARPA также проводит испытания таких ракет наземного базирования. В этом году на них выделили 45 млн долларов.

Во вторник, 13 июля, ВВС США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты, которую разрабатывает корпорация Lockheed Martin. Ракета ARRW воздушного базирования была выпущена у побережья Калифорнии. Об этом сообщает Reuters.

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Ракета ARRW размещается под крылом самолета и удар по цели наносится с воздуха. Предыдущие испытания были неудачными — ракета не отделялась от самолета.

Гиперзвуковые ракеты

Гиперзвуковые ракеты летают в верхних слоях атмосферы, их скорость более чем в пять раз превышает скорость звука, примерно 6200 км/ч.

Operational Fires

Недавно Управление перспективных исследовательских проектов МО США проводило отдельные испытания гиперзвукового оружия в рамках проекта Operational Fires.

Operational Fires — это система наземного базирования, призванная быстро и точно поражать критически важные цели и преодолевать современную ПРО противника. В 2022 году агентство DARPA получило 45 млн долларов на этот проект.

В одной из таких разработок оружейной компании Lockheed Martin в качестве пусковой установки используется ракетная система HIMARS, подобную тем, которые поставляются ​​в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что Украина ведет переговоры о поставках ракет для HIMARS дальностью 300 км. На вооружении ВСУ уже имеются ракеты дальностью до 84 км. Однако, по данным представителя Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, высока вероятность, что Украине выделят еще более дальнобойные ракеты.

Напомним, что в Европоле считают, что западные вооружения из Украины попадают в руки европейских преступных группировок. Вместе с тем, советник главы МО Украины Юрий Сак считает, что информация о превращении Украины в крупнейший центр контрабанды вооружений выгодна России.