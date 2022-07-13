У США провели успішний запуск гіперзвукової ракети Lockheed Martin
Ракету ARRW повітряного базування випустили біля узбережжя Каліфорнії. Американська агенція DARPA також проводить випробування таких ракет наземного базування. Цього року на них виділили 45 млн. доларів.
У вівторок, 13 липня, ВПС США провели успішне випробування гіперзвукової ракети, яку розробляє корпорація Lockheed Martin. Ракету ARRW повітряного базування випустили біля узбережжя Каліфорнії. Про це повідомляє Reuters.
Ракета ARRW розміщується під крилом літака, а удар по цілі наноситься з повітря. Попередні випробування були невдалими — ракета не відокремлювалася від літака.
Гіперзвукові ракети
Гіперзвукові ракети літають у верхніх шарах атмосфери, їхня швидкість більш ніж у п'ять разів перевищує швидкість звуку, приблизно 6200 км/год.
Operational Fires
Нещодавно Управління перспективних дослідницьких проектів МО США проводило окремі випробування гіперзвукової зброї у межах проєкту Operational Fires.
Operational Fires — це система наземного базування, покликана швидко і точно уражати критично важливі цілі та долати сучасну ПРО супротивника. У 2022 році агентство DARPA отримало 45 млн доларів на цей проєкт.
В одній з таких розробок збройової компанії Lockheed Martin як пускова установка використовується ракетна система HIMARS, подібна до тих, що поставляються в Україну.
Раніше Фокус повідомляв, що Україна веде переговори про постачання ракет для HIMARS дальністю 300 км. На озброєнні ЗСУ вже є ракети дальністю до 84 км. Однак, за даними представника Парламентського комітету з питань нацбезпеки Федора Веніславського, висока ймовірність, що Україні виділять ще більш далекобійні ракети.
Нагадаємо, що в Європолі вважають, що західні озброєння з України потрапляють до рук європейських злочинних угруповань. Водночас радник голови МО України Юрій Сак вважає, що інформація про перетворення України на найбільший центр контрабанди озброєнь вигідна Росії.