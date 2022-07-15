Россия хочет придать субъектность квазиреспубликам, – эксперт

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, в оккупационных администрациях заявляют о возможном расстреле военнопленных, но делают оговорку об апелляции. Так они пытаются добиться международного признания.

В РФ с помощью иностранных военных, попавших в плен, хотят улучшить свои переговорные позиции и попытаться легитимизировать "руководство" квазиреспублик.

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"Мы понимаем, что Россия пытается использовать иностранцев в информационных операциях против Украины, и при этом как бы держаться на дистанции, возлагая юридическую ответственность на квазиобразования в части вынесения так называемых приговоров их "судами"", – говорит в комментарии Фокусу Дмитрий Снегирев, военный эксперт, о попытках "осудить" иностранных граждан к смертной казни.

Он предполагает, что Россия будет распространять идею так называемых международных трибуналов над иностранными военнослужащими, воюющими на стороне ВСУ.

"Они уже говорят о возможном расстреле, но делают оговорку об апелляции, кассации. Это свидетельствует о том, что эта тема будет затягиваться во времени. И не исключено, что в конце выйдет так называемый указ о помиловании, чтобы попытаться легитимизировать самого "руководителя" квазиобразования, предать субъектности "республике". Это попытка вытянуть квазиобразование на международную арену в качестве субъекта международного права", — считает эксперт.

С помощью "судебных процессов" на американцами, британцами и т.д. Россия будет пытаться давить на правительства их стран, подталкивать к переговорам.

"И они прекрасно понимают, что создают так называемую дипломатическую вилку. Если правительства США, Великобритании отказываются от переговоров, то будет риторика, что эти страны отказались от своих граждан. Если вступит, то о признании факта существования этих квазиобразований", – отмечает эксперт.