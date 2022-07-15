Росія хоче надати суб'єктність квазіреспублікам, — експерт

За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, в окупаційних адміністраціях заявляють про можливий розстріл військовополонених, але застерігають про апеляцію. Так вони намагаються здобути міжнародне визнання.

У РФ за допомогою іноземних військових, які потрапили в полон, хочуть покращити свої переговорні позиції та спробувати легітимізувати "керівництво" квазіреспублік.

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"Ми розуміємо, що Росія намагається використати іноземців в інформаційних операціях проти України, і водночас ніби триматися на дистанції, покладаючи юридичну відповідальність на квазіосвіти в частині винесення так званих вироків їхніми "судами"", — каже в коментарі Фокусу Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, про спроби "засудити" іноземних громадян до страти.

Він припускає, що Росія поширюватиме ідею так званих міжнародних трибуналів над іноземними військовослужбовцями, що воюють на боці ЗСУ.

"Вони вже говорять про можливий розстріл, але роблять застереження про апеляцію, касацію. Це свідчить про те, що ця тема затягуватиметься в часі. І цілком ймовірно, що наприкінці вийде так званий указ про помилування, щоб спробувати легітимізувати самого "керівника" квазіутворення, зрадити суб'єктність "республіці". Це спроба витягнути квазіутворення на міжнародну арену як суб'єкт міжнародного права", — вважає експерт.

За допомогою "судових процесів" на американців, британців тощо. Росія намагатиметься тиснути на уряди їхніх країн, підштовхуватиме до переговорів.

"І вони чудово розуміють, що створюють так звану дипломатичну вилку. Якщо уряди США, Великобританії відмовляються від переговорів, то буде риторика, що ці країни відмовилися від своїх громадян. Якщо вступить, то про визнання факту існування цих квазіутворень", — зазначає експерт.