Пламенный привет от ВСУ. Авиация Украины применяет против оккупантов мощные ракеты С-25

Ракеты С-25 были приняты на вооружение в СССР еще в июне 1975 года.

Воздушные Силы Украины используют мощные авиационные ракеты С-25 для мести российским оккупантам за разрушенные украинские города и убитых мирных жителей. Как выглядят боеприпасы, показали на странице "Волонтеры Штурмовики" в Facebook, а военный портал "Милитарный" дал детальное объяснение того, что собой представляют эти ракеты.

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По информации военных, неуправляемая авиационная ракета С-25 была разработана специалистами ранее советского, а теперь российского проектно-конструкторского бюро "Точмаш" и принята на вооружение СССР в июне 1975 года.

Украинские военные летчики применяют ракеты версии С-25-О и C-25-ОФМ, которые были вставлены в пусковых контейнерах ПУ-0-25. Первая версия предназначена для поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Ее дальность запуска составляет 1,6-3 км, а боевая часть весит 151 кг.

С25-ОФМ – модернизированный вариант ракеты с осколочно-фугасной БЖ проникающего типа, где взрывник перенесли в донную часть корпуса.

Во время проведения испытаний в СССР ракета попадала в самолет, пробивая метровую толщину железобетонного укрытия

Перед тем, как подняться в воздух, военные передают врагам "привет": они пишут на корпусах ракет "За Николаев", "За Харьков", "За Винницу" и другие послания. Таким образом ВСУ показывают российским агрессорам, что за каждое преступление, совершенное против мирных жителей, их ждет отплата.

Пока украинские пилоты нейтрализуют технику и позиции оккупантов с воздуха, служащие ВСУ успешно уничтожают авиацию врага с земли. Уже настоящей легендой стал 19-летний срочник, которого называют "Запорожский мститель". Парень сбил шесть самолетов ВС РФ с помощью ПЗРК "Игла".

"Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это дает результат — меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним", – сказал боец.

Единственным неудобством он назвал вес ПЗРК, который "немного тяжеловат".