ВСУ уничтожили 65 россиян и комплекс связи Редут-2УС, — ОК "Юг"

По данным наших военных, артиллерией и ракетным огнем также были уничтожены 11 единиц бронетехники российских войск. Удары наносились по складам боеприпасов и местам скопления техники.

На рассвете ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли прицельные удары по скоплению вооружения, техники и составу боеприпасов ВС РФ в районе Райской Новокаховской общины, а также по складу боеприпасов в районе Берислава. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг".

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В общей сложности ракетным огнем и артиллерией были уничтожены 65 российских военнослужащих, аппаратная связь "Редут-2УС" и 11 единиц бронированной техники.

Обстрел Никополя из РСЗО "Град"

Противник реактивными снарядами РСЗО "Град" обстрелял частный сектор Никополя. Снаряды попали в состав горюче-смазочных материалов частной компании. Спустя два часа очередному массированному обстрелу реактивными снарядами подвергся порт, поликлиника и станция ​​переливания крови. В результате один мирный житель получил ранения.

В Николаеве прилетели ракеты С-300

[ + – ] С-300 применяются и по наземным целям.

В три часа ночи ВС РФ нанесли массированный удар ракетами С-300 по наземным целям в Николаеве и окрестностям. Пострадали объекты пригородной инфраструктуры, жилые и промышленные районы. Один из снарядов попал в автосалон и площадку по продаже сельхозтехники. О жертвах не сообщается.

С-300: характеристики

Максимальная дальность ракет этих зенитно-ракетных комплексов составляет 40-200 (300) км по аэродинамической цели, от 5 до 40 — по баллистической.

Во время второго обстрела Николаева в течение суток использовались кассетные снаряды РСЗО "Ураган". Пострадал частный сектор, в домах повреждены окна и крыша. Раненые мужчина и женщина госпитализированы.

Дальность Градов и Ураганов

Дальность стрельбы снарядами РСЗО "Ураган" оценивается в 35,8 км, тогда как дальность стрельбы "Градов" — в пределах 42 км.

Удары с воздуха по освобожденным территориям

В Херсонской области ударный беспилотник трижды обстрелял освобожденное село Ивановка. Вражеский БПЛА сбросил осколочные боеприпасы для гранатометов. Обошлось без жертв. Вместе с тем, вертолеты Ми-8 "Аллигатор" атаковали Потемкино.

Ракетный удар: Одесская область

По мосту через Днестровский лиман в очередной раз нанесли ракетный удар. Одну ракету украинские ПВО сбили над морем.

Напомним, что у Украины уже есть дальнобойные снаряды для M142 HIMARS. Вооруженные силы Украины переходят на стандарты НАТО, а максимальная дальность снарядов HIMARS составляет до 300 км.

Более того, ведутся дискуссии о поставках в Украину ракет Tomahawk и IRIS-T. Сейчас наша ПВО по преимуществу направлена на ракеты.

Ранее Фокус сообщал, что американские компании требуют перечень оружия для затяжной войны в Украине. По данным Northrop Grumman, имеющихся запасов определенно не хватит на длительную, многолетнюю войну в Украине.