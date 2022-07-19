ЗСУ знищили 65 росіян і комплекс зв'язку Редут-2УС, — ОК "Південь"
За даними наших військових, артилерією та ракетним вогнем також знищено 11 одиниць бронетехніки російських військ. Удари наносилися по складах боєприпасів та місцях скупчення техніки.
На світанку ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали прицільних ударів по накопиченню озброєння, техніки та складу боєприпасів ЗС РФ у районі Райської Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів у районі Берислава. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".
Загалом ракетним вогнем та артилерією знищено 65 російських військовослужбовців, апаратний зв'язок "Редут-2УС" та 11 одиниць броньованої техніки.
Обстріл Нікополя з РСЗВ "Град"
Противник реактивними снарядами РСЗВ "Град" обстріляв приватний сектор Нікополя. Снаряди влучили до складу пально-мастильних матеріалів приватної компанії. Через дві години чергового масованого обстрілу реактивними снарядами зазнав порт, поліклініка і станція переливання крові. Внаслідок цього один мирний житель отримав поранення.
У Миколаєві прилетіли ракети С-300
О третій годині ночі ЗС РФ завдали масованого удару ракетами С-300 по наземних цілях у Миколаєві та околицях. Постраждали об'єкти заміської інфраструктури, житлові та промислові райони. Один зі снарядів влучив в автосалон та майданчик з продажу сільгосптехніки. Про жертви не повідомляється.
С-300: характеристики
Максимальна дальність ракет цих зенітно-ракетних комплексів становить 40-200 (300) км по аеродинамічній цілі, від 5 до 40 — по балістичній.
Під час другого обстрілу Миколаєва протягом доби використовували касетні снаряди РСЗВ "Ураган". Постраждав приватний сектор, у будинках пошкоджено вікна та дах. Поранені чоловік і жінка госпіталізовані.
Дальність Градів та Ураганів
Дальність стрільби снарядами РСЗВ "Ураган" оцінюється в 35,8 км, тоді як дальність стрільби "Градів" — в межах 42 км.
Удари з повітря на звільнених територіях
На Херсонщині ударний безпілотник тричі обстріляв звільнене село Іванівка. Ворожий БПЛА скинув уламкові боєприпаси для гранатометів. Обійшлося без жертв. Разом з тим, гелікоптери Мі-8 "Алігатор" атакували Потьомкине.
Ракетний удар: Одеська область
По мосту через Дністровський лиман в черговий раз завдали ракетного удару. Одну ракету українські ППО збили над морем.
Нагадаємо, що Україна вже має далекобійні снаряди для M142 HIMARS. Збройні Сили України переходять на стандарти НАТО, а максимальна дальність снарядів HIMARS становить 300 км.
Щобільше, тривають дискусії щодо постачання в Україну ракет Tomahawk та IRIS-T. Наразі наша ППО переважно спрямована на ракети.
Раніше Фокус повідомляв, що американські компанії вимагають перелік зброї для затяжної війни в Україні. За даними Northrop Grumman, наявних запасів виразно не вистачить на тривалу, багаторічну війну в Україні.