ЕС может впервые профинансировать закупку оружия для стран-доноров Украины, — FT

Если проект стоимостью 500 млн евро будет одобрен, Брюссель впервые потратит деньги европейских налогоплательщиков на совместные закупки вооружений для стран, поставляющих оружие для Украины.

Согласно плану европейского комиссара Тьерри Бретона, руководство Евросоюза должно за счет налогоплательщиков пополнить оружейные запасы для стран, которые передают вооружения и технику Украине. Об этом сообщает Financial Times.

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Еврокомиссия должна выделить финансирование на совместные закупки оружия, чтобы таким образом помочь армиям европейских стран, участвовавших в поставках оружия в Украину. Сегодня пополнить запасы на военных складах предлагается за счет европейских налогоплательщиков.

Согласно плану, консорциумы по меньшей мере трех стран ЕС получат финансирование на закупку вооружений. Заявленная цель инициативы европейского комиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона в том, чтобы поддержать страны на фоне роста оборонных расходов, а также не допустить монополизации оружейных компаний континента со стороны крупнейших стран ЕС.

Если проект стоимостью 500 млн евро будет одобрен, Брюссель впервые потратит деньги европейского налогоплательщика на совместные закупки вооружений.

Такая инициатива последовала за решением ЕС выделить миллиарды евро на поставку вооружений Украине после начала острой фазы войны с РФ. Однако при этом оружейные запасы некоторых стран истощились.

Тьерри Бретон назвал это историческим шагом в европейской оборонной интеграции. "Эта инициатива позволит пополнить часть запасов после передачи вооружений Украине", — объяснил комиссар, назвавший передачу оружия единым ответом Европы в поддержку Украины.

Предложение, по мысли его автора, позволит эффективнее расходовать бюджетные средства и станет финансовой подпиткой странам ЕС, многие из которых сообщили о значительном увеличении оборонных расходов.

Напомним, что дальнобойные снаряды для M142 HIMARS уже в Украине. Максимальная дальность стрельбы HIMARS — 300 км. На складах в ЕС заканчиваются снаряды для советских РСЗО, поэтому Украина переходит на стандарты вооружений НАТО. ВСУ также в скором времени могут рассчитывать на ракеты IRIS-T и Tomahawk и истребители F-16 и F-15, средства на которые уже закладываются бюджете США.

Ранее Фокус сообщал, что наши военные уничтожили 65 россиян и комплекс связи Редут-2УС. Более того, артиллерией и ракетным огнем ВСУ были ликвидированы 11 единиц бронетехники ВС РФ. Огонь велся по складам боеприпасов.