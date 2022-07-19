ЄС може вперше профінансувати закупівлю зброї для країн-донорів України, — FT

Якщо проєкт вартістю 500 млн євро схвалять, Брюссель уперше витратить гроші європейських платників податків на спільні закупівлі озброєнь для країн, які постачають зброю для України.

Згідно з планом європейського комісара Тьєррі Бретона, керівництво Євросоюзу має за рахунок платників податків поповнити запаси зброї для країн, які передають озброєння й техніку Україні. Про це повідомляє Financial Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Єврокомісія має виділити фінансування на спільні закупівлі зброї, щоб так допомогти арміям європейських країн, які брали участь у постачанні зброї в Україну. Сьогодні поповнити запаси на військових складах пропонується за рахунок європейських платників податків.

Згідно з планом, консорціуми щонайменше трьох країн ЄС отримають фінансування на закупівлю озброєнь. Заявлена мета ініціативи європейського комісара з внутрішнього ринку Тьєррі Бретона в тому, щоб підтримати країни на тлі зростання оборонних витрат, а також не допустити монополізації збройових компаній континенту з боку найбільших країн ЄС.

Якщо проєкт вартістю 500 млн євро схвалять, Брюссель уперше витратить гроші європейського платника податків на спільні закупівлі озброєнь.

Така ініціатива утворилася після рішення ЄС виділити мільярди євро на постачання озброєння Україні після початку гострої фази війни з РФ. Однак при цьому запаси зброї деяких країн виснажилися.

Тьєррі Бретон назвав це історичним кроком у європейській оборонній інтеграції. "Ця ініціатива дозволить поповнити частину запасів після передачі озброєння Україні", — пояснив комісар, який назвав передачу зброї єдиною відповіддю Європи на підтримку України.

Пропозиція, на думку його автора, дозволить ефективніше витрачати бюджетні кошти та стане фінансовим підживленням країнам ЄС, багато з яких повідомили про значне збільшення оборонних видатків.

Дальнобійні снаряди для M142 HIMARS уже в Україні. Максимальна дальність стрільби HIMARS — 300 км. На складах у ЄС закінчуються снаряди для радянських РСЗВ, тож Україна переходить на стандарти озброєнь НАТО. ЗСУ також незабаром можуть розраховувати на ракети IRIS-T і Tomahawkіта винищувачі F-16 та F-15, кошти на які вже закладають у бюджеті США.

Раніше Фокус повідомляв, що наші військові знищили 65 росіян і комплекс зв'язку Редут-2УС. Крім того, артилерією та ракетним вогнем ЗСУ ліквідовали 11 одиниць бронетехніки ЗС РФ. Вогонь вели по складах боєприпасів.