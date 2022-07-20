США передадут Украине 4 HIMARS и 2 ЗРК NASAM для защиты от ракет РФ, — Пентагон (видео)

По словам главы Минобороны США Ллойда Остина, в конце этой недели США передадут ВСУ следующий пакет помощи. Среди прочего, запланированы поставки MLRS, высокоточных боеприпасов и тактических автомобилей.

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин анонсировал новые поставки оружия в Украину сегодня, 20 июля. Во время брифинга он заявил, что США продолжат поставлять тяжелое вооружение для Украины. Среди прочего, речь в конце этой недели запланированы дополнительные высокомобильные ракетные системы HIMARS. Об этом сообщается на странице Reuters.

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"Мы продолжим искать инновационные способы, чтобы продолжать поддержку мужественных мужчин и женщин из Вооруженных сил Украины, мы будем корректировать нашу помощь, чтобы убедиться в том, что у Украины имеются необходимые технологии, боеприпасы и огневая мощь, чтобы себя защитить", — пояснил Остин, отметив, что в текущей критически важной фазе войны поддержка стран-партнеров жизненно важна.

"Мы продолжим оказывать исторического уровня военную поддержку Украине, чтобы помочь стране себя защитить. В конце этой недели мы представим следующий пакет помощи: это боеприпасы и военная техника для Украины", — заявил Остин.

В рамках нового пакета ВСУ предоставят четыре дополнительных HIMARS, "которые украинцы применяют так эффективно, и которые делают заметную разницу на поле боя". За счет поставкое оружия на Донбассе ВСУ могут наносить прицельные удары по складам и командным пунктам ВС РФ.

Оружие для Украины

Нашим военным передадут и другое тяжелое вооружение:

Два ЗРК NASAM, которые помогут Украине защитить своих военных и гражданское население от ракетных атак.

Больше высокоточных боеприпасов для HIMARS.

MLRS и боеприпасы для артиллерии.

Тактические военные автомобили.

Военная помощь Великобритании

По словам Остина, Великобритания поставит Украине MLRS M270, которые уже используются на поле боя, а в скором времени будут поставлены и немецкие установки.

Военная помощь Польши

Польша недавно передала три батальона самоходных гаубиц калибра 155 мм, которые, по словам главы Минобороны США, уже делают разницу в боях.

NASAM

"Особенно хочу отметить Норвегию за ее сотрудничество с США по поставке систем NASAM", — пояснил Остин.

Напомним, что по словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, Украине нужно 100 систем HIMARS, чтобы проводить эффективное контрнаступление.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ уже получают дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS, а ожидающиеся поставки норвежских NASAMS могут защитить от российских ракет.