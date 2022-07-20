США передадуть Україні 4 HIMARS та 2 ЗРК NASAM для захисту від ракет РФ, — Пентагон (відео)

За словами глави Міноборони США Ллойда Остіна, наприкінці цього тижня США передадуть ЗСУ наступний пакет допомоги. Серед іншого, заплановано постачання MLRS, високоточних боєприпасів та тактичних автомобілів.

Глава Міністерства оборони США Ллойд Остін анонсував нові постачання зброї до України сьогодні, 20 липня. Під час брифінгу він заявив, що США продовжуватимуть постачати важке озброєння для України. Серед іншого, наприкінці цього тижня заплановано додаткові високомобільні ракетні системи HIMARS. Про це повідомляють на сторінці Reuters.

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"Ми продовжимо шукати інноваційні способи, щоб продовжувати підтримку мужніх чоловіків та жінок зі Збройних Сил України, ми коригуватимемо нашу допомогу, щоб переконатися в тому, що Україна має необхідні технології, боєприпаси та вогневу міць, щоб себе захистити", — пояснив Остін, зазначивши, що в теперішній критично важливій фазі війни підтримка країн-партнерів життєво важлива.

"Ми продовжимо надавати історичного рівня військову підтримку Україні, щоб допомогти країні себе захистити. Наприкінці цього тижня ми представимо наступний пакет допомоги: це боєприпаси та військова техніка для України", — заявив Остін.

У межах нового пакету ЗСУ нададуть чотири додаткові HIMARS, "які українці застосовують так ефективно, і які роблять помітну різницю на полі бою". Завдяки постачанню зброї на Донбасі ЗСУ можуть завдавати прицільних ударів по складах та командних пунктах ЗС РФ.

Зброя для України

Нашим військовим передадуть і інше важке озброєння:

Два ЗРК NASAM, які допоможуть Україні захистити своїх військових та громадянське населення від ракетних атак.

Більше високоточних боєприпасів HIMARS.

MLRS та боєприпаси для артилерії.

Тактичні військові автомобілі.

Військова допомога Великобританії

За словами Остіна, Великобританія поставить Україні MLRS M270, які вже використовуються на полі бою, а незабаром поставлять і німецькі установки.

Військова допомога Польщі

Польща нещодавно передала три батальйони самохідних гаубиць калібру 155 мм, які, за словами глави Міноборони США, вже роблять різницю в боях.

NASAM

"Особливо хочу відзначити Норвегію за її співпрацю зі США щодо постачання систем NASAM", — пояснив Остін.

Нагадаємо, що за словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, Україні потрібно 100 систем HIMARS, щоб проводити ефективний контрнаступ.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ вже отримують далекобійні снаряди для РСЗВ HIMARS, а очікувані поставки норвезьких NASAMS можуть захистити від російських ракет.