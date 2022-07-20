Защита от российских ракет: Украина ждет поставок норвежских NASAMS, — Резников (видео)

По словам главы Минобороны, украинские ПРО перехватывают некоторые из ракет ВКС РФ, но часть все же попадает по украинским городам. А для эффективного наступления ВСУ нужна артиллерия и беспилотники — для разведки и прицельного ведения огня по противнику.

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил западных партнеров усилить противоракетную оборону Украины современными вооружениями. Сейчас ВСУ ждут поставок NASAMS со специальными ракетами. Об этом министр рассказал в интервью Atlantic Council.

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Он упомянул о норвежских зенитно-ракетных комплексах, которые позволяют уничтожать цели на малых и средних высотах.

По словам Резникова, противоракетная оборона Украины перехватывает некоторые из ракет ВКС РФ, но часть из них все же попадает по украинским городам.

Крейсер "Москва" стал главной достопримечательность дайверов

Резников напомнил о том, что наша армия нанесла чувствительные потери России на море, в частности, был потоплен флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". По его словам, этот крейсер сейчас стал главной достопримечательностью для дайверов всего мира. Также были уничтожены некоторые цели поменьше. Береговая охрана Украины укреплена ракетами "Нептун" и Harpoon, переданными союзникам.

[ + – ] Резников о поставках современного оружия Украине — с 14: 02.

Освобождение юга Украины

Резников отметил, что в Херсонской области коллаборационисты, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, не выходят на улицу без сопровождения охранников. Кремлевское руководство не может найти в достаточном количестве местных управляющих, поэтому привлекает в качестве руководителей людей из РФ.

"Поэтому Кремль не контролирует юг Украины, и мы его точно освободим. Однако для этого необходимо накопить больше вооружений: БМП, танков, артиллерии и РСЗО", — заявил Резников.

NASAMS

Это совместная разработка норвежской компании Kongsberg Defence и американской Raytheon. В норвежской армии NASAMS пришли на смену Improved Hawk. Существует несколько модификаций: NASAMS 2, NASAMS 3, HUMRAAM, SLAMRAAM. Например, NASAMS 3 комплектуется более широким спектром ракет, в частности, управляемой AIM-9X или ракетой высокой дальности AMRAAM-ER. Также у NASAMS 3 — улучшенная система управления огнем, в которую может входит несколько радаров и пусковых установок.

[ + – ] Ракета AIM-9X Sidewinder

Для наступления одной артиллерии недостаточно — нужны разведывательные дроны

Резников отметил профессионализм и мотивацию украинских военнослужащих, рассказал об одном 19-летнем военном, который, начиная с 24 февраля, "приземлил" пять российских самолетов и одну крылатую ракету с помощью советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

В то же время, наши военные учатся обращению с современными системами: М777, Caesar, Krab, Panzerhaubitze 2000, "Сузанна", "Богдана" и т.д.

"Но для большей эффективности нам нужны еще более высокоточные системы и беспилотники. Поэтому я объяснил моим партнерам во время встречи на базе Рамштайн, что одной артиллерии недостаточно. Нам нужна артиллерия в тандеме с беспилотниками — для разведки и чтобы прицельно вести огонь по противнику", — объяснил Резников.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ понадобится 100 систем HIMARS, чтобы провести эффективное контрнаступление, а 50 РСЗО HIMARS будет достаточно, чтобы сдержать наступление россиян, и это уже внесет перелом в ход войны.

Напомним, что Украине уже поставляются дальнобойные снаряды для HIMARS. ВСУ приходится переходить на стандарты НАТО, поскольку в странах ЕС заканчивается запас снарядов к советским артиллерийским установкам.