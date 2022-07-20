Захист від російських ракет: Україна чекає на постачання норвезьких NASAMS, — Резніков (відео)

За словами глави Міноборони, українські системи ПРО перехоплюють деякі з ракет ПКС РФ, але частина все ж таки влучає по українських містах. А для ефективного наступу ЗСУ потрібна артилерія та безпілотники — для розвідки та прицільного ведення вогню по супротивнику.

Міністр оборони України Олексій Резніков попросив західних партнерів посилити протиракетну оборону України сучасними озброєннями. Наразі ЗСУ чекають на постачання NASAMS зі спеціальними ракетами. Про це Міністр розповів в інтерв'ю Atlantic Council.

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Він згадав про норвезькі зенітно-ракетні комплекси, які дозволяють знищувати цілі на малих та середніх висотах.

За словами Резнікова, протиракетна оборона України перехоплює деякі з ракет ПКС РФ, але частина з них все ж таки попадає по українських містах.

Крейсер "Москва" став головною визначною пам'яткою дайверів

Резніков нагадав про те, що наша армія завдала чутливих втрат Росії на морі, зокрема, потоплений флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". За його словами, цей крейсер наразі став головною пам'яткою для дайверів усього світу. Також знищені деякі менші цілі. Берегова охорона України укріплена ракетами "Нептун" та Harpoon, переданими союзникам.

[ + – ] Резніков про постачання сучасної зброї Україні — з 14:02

Визволення півдня України

Резніков зазначив, що на Херсонщині колабораціоністи, які пішли на співпрацю з окупантами, не виходять на вулицю без супроводу охоронців. Кремлівське керівництво не може знайти в достатній кількості місцевих керівників, тому залучає як керівників людей із РФ.

"Тому Кремль не контролює південь України, і ми його точно звільнимо. Однак для цього необхідно накопичити більше озброєнь: БМП, танків, артилерії та РСЗВ", — заявив Резніков.

NASAMS

Це спільна розробка норвезької компанії Kongsberg Defence та американської Raytheon. У норвезькій армії NASAMS прийшли на зміну Improved Hawk. Є кілька модифікацій: NASAMS 2, NASAMS 3, HUMRAAM, SLAMRAAM. Наприклад, NASAMS 3 комплектується ширшим спектром ракет, зокрема керованою AIM-9X або ракетою високої дальності AMRAAM-ER. Також у NASAMS 3 — покращена система управління вогнем, до якої може входити кілька радарів та пускових установок.

[ + – ] Ракета AIM-9X Sidewinder

Для наступу однієї артилерії недостатньо — потрібні розвідувальні дрони

Резніков відзначив професіоналізм та мотивацію українських військовослужбовців, розповів про одного 19-річного військового, який, починаючи з 24 лютого, "приземлив" п'ять російських літаків та одну крилату ракету за допомогою радянського переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Водночас наші військові навчаються, як поводитись з сучасними системами: М777, Caesar, Krab, Panzerhaubitze 2000, "Сузанна", "Богдана" і т.д.

"Але для більшої ефективності нам потрібні ще високоточніші системи та безпілотники. Тому я пояснив моїм партнерам під час зустрічі на базі Рамштайн, що однієї артилерії недостатньо. Нам потрібна артилерія у тандемі з безпілотниками — для розвідки і щоб прицільно вести вогонь по супротивнику", — пояснив Резніков.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ знадобиться 100 систем HIMARS, щоб провести ефективний контрнаступ, а 50 РСЗВ HIMARS буде достатньо, щоб стримати наступ росіян, і це вже внесе перелом у хід війни.

Нагадаємо, що Україні вже поставляються далекобійні снаряди для HIMARS. ЗСУ доводиться переходити на стандарти НАТО, оскільки в країнах ЄС закінчується запас снарядів до радянських артилерійських установок.