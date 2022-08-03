Азербайджан проводит операцию "Возмездие" в Нагорном Карабахе (видео)

По данным Минобороны Азербайджана, в результате операции были убиты и ранены армянские военные, уничтожены несколько гаубиц Д-30 и боеприпасы. Представители армянской стороны сообщили, что Азербайджан применяет оружие разного калибра, гранатометы и ударные беспилотники.

В результате операции, которую проводят подразделения армии Азербайджана, была взята под контроль возвышенность Гирхгиз, Сарибаба и ряд других высот вдоль карабахского хребта Малого Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана на своей странице в Facebook.

Представителей ведомства, заявили о провокации со стороны сил Армении в районе дислокации миротворцев из РФ. Азербайджан считает этот район своей территорией. В результате погиб один азербайджанский военнослужащий.

Сообщается о попытке захвата армянскими силами сопки Кыргыз горного хребта, покрывающего территорию регионов Кельбаджар и Лачин. В качестве ответных мер азербайджанские силы начали операцию "Возмездие".

"В результате были убиты и ранены военнослужащие армянских формирований, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военная техника и большое количество боеприпасов", — отмечается в сообщении.

Силы Азербайджана проводят инженерные работы для обустройства новых позиций. В рамках операции по воинской части Армении в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдаринского района нанесен авиаудар.

Реакция армянской стороны

Уполномоченный по правам человека Арцхака (Нагорного Карабаха) Гегам Степанян, в свою очередь, заявил, что с 1 августа 2022 года азербайджанская сторона проводит агрессивные боевые действия по нескольким направлениям. При этом применяется оружие разного калибра, гранатометы и ударные беспилотники. Степанян напомнил, при этом действует соглашение от ноября 2020 года по прекращению огня и обеспечению мира.

"Эти события свидетельствуют о том, что в Арцахе мир должным образом так и не установился", — заявил он, отметив, что азербайджанская сторона не придерживается взятых на себя обязательств и применяет силу для принуждения к того или иного рода уступкам.

Напомним, что после обострения в Нагорном Карабахе введена частичная мобилизация. Представители непризнанной республики заявили об этом 3 августа.

Ранее Фокус сообщал, что на территории Ровненской области анонсирована масштабная эвакуация жителей в связи с угрозой вторжения из Беларуси. Силовые ведомства отслеживают положение на границе, а местные власти — усиливают систему гражданской защиты.