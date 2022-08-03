Азербайджан проводить операцію "Відплата" в Нагірному Карабаху (відео)

За даними Міноборони Азербайджану, внаслідок операції було вбито та поранено вірменських військових, знищено кілька гаубиць Д-30 і боєприпаси. Представники вірменської сторони повідомили, що Азербайджан застосовує зброю різного калібру, гранатомети й ударні безпілотники.

Унаслідок операції, яку проводять підрозділи армії Азербайджану, було взято під контроль височину Гирхгиз, Сарибаба та низку інших висот уздовж карабахського хребта Малого Кавказу. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Азербайджану на своїй сторінці у Facebook.

Представники відомства заявили про провокацію з боку сил Вірменії в районі дислокації миротворців з РФ. Азербайджан вважає цей район своєю територією. Унаслідок цього загинув один азербайджанський військовослужбовець.

Повідомляється про спробу захоплення вірменськими силами сопки Киргиз гірського хребта, що покриває територію регіонів Кельбаджар і Лачин. Як заходи у відповідь азербайджанські сили розпочали операцію "Відплата".

"Унаслідок було вбито та поранено військовослужбовців вірменських формувань, знищено кілька гаубиць Д-30, військову техніку та велику кількість боєприпасів", — наголошується в повідомленні.

Сили Азербайджану проводять інженерні роботи з облаштування нових позицій. У межах операції з військової частини Вірменії у селищі Юхари Оратаг колишнього Агдаринського району завдано авіаудару.

Реакція вірменської сторони

Уповноважений з прав людини Арцхака (Нагірного Карабаху) Гегам Степанян, зі свого боку, заявив, що з 1 серпня 2022 року азербайджанська сторона проводить агресивні бойові дії з кількох напрямків. При цьому застосовується зброя різного калібру, гранатомети й ударні безпілотники. Степанян нагадав, при цьому діє угода від листопада 2020 року щодо припинення вогню і забезпечення миру.

"Ці події свідчать про те, що в Арцаху мир належним чином так і не встановився", — заявив він, зазначивши, що азербайджанська сторона не дотримується взятих на себе зобов'язань і застосовує силу для примусу до того чи іншого виду поступок.

Нагадаємо, що після загострення в Нагірному Карабаху введено часткову мобілізацію. Представники невизнаної республіки заявили про це 3 серпня.

Раніше Фокус повідомляв, що на території Рівненської області анонсовано масштабну евакуацію мешканців через загрозу вторгнення з Білорусі. Силові відомства відстежують ситуацію на кордоні, а місцева влада посилює систему цивільного захисту.