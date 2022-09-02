Лидер боевиков Пушилин заявил, что целью ВС РФ является захват всех "русских городов" (видео)

По словам так называемого "главы ДНР", речь идет о тех населенных пунктах, которые "основывались во времена Российской империи и развивались во времена СССР".

Главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что целью российской армии является "освобождение всех русских городов".

По словам донецкого коллаборанта, Россия намерена оккупировать не только территорию "Новороссии", но и те украинские города, которые были построены "во времена Российской империи" и "развивались при СССР".

"Русские города были основаны русскими людьми, были основаны во времена Российской империи, которые были поддержаны, которые развивались во время Советского Союза, благодаря помощи всей нашей большой огромной страны", – высказался так называемый "глава ДНР".

При этом Пушилин не стал говорить, в каком виде это будет "возвращаться домой".

Напомним, 26 августа СМИ написали, что Пушилин "сливал" Украине места расположения складов российской армии. Источники в украинских спецслужбах подтвердили аутентичность переданной журналистам переписки главаря боевиков, но усомнились в том, что в его услугах действительно нуждались.

Ранее в Донецке нанесли удар по "администрации" Пушилина. Российские журналисты сообщили о пожаре в здании, где расположен офис главы боевиков "ДНР".