Лідер бойовиків Пушилін заявив, що метою ЗС РФ є захоплення всіх "російських міст" (відео)

За словами так званого "глави ДНР", йдеться про ті населені пункти, які "засновувалися за часів Російської імперії та розвивалися за часів СРСР".

Ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив, що метою російської армії є "звільнення всіх російських міст".

За словами донецького колаборанта, Росія має намір окупувати не лише територію "Новоросії", а й ті українські міста, які були збудовані "за часів Російської імперії" та "розвивалися за часів СРСР".

"Російські міста були засновані російськими людьми, були засновані за часів Російської імперії, які були підтримані, які розвивалися під час Радянського Союзу завдяки допомозі всієї нашої великої величезної країни", — висловився так званий "глава ДНР".

При цьому Пушилін не став говорити, в якому вигляді це повертатиметься додому.

Нагадаємо, 26 серпня ЗМІ написали, що Пушилін "зливав" Україні місця розташування складів російської армії. Джерела в українських спецслужбах підтвердили автентичність переданого журналістам листування ватажка бойовиків, але засумнівалися в тому, що його послуг справді потребували.

Раніше в Донецьку завдали удару по "адміністрації" Пушиліна. Російські журналісти повідомили про пожежу в будівлі, де розташований офіс голови бойовиків "ДНР".