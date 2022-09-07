Украинской военной разведке 30 лет: ТОП-5 фактов о ГУР

Разведчики совершают операции в тылу врага, ликвидируют высокопоставленных оккупантов и действуют по всей линии фронта. Фокус собрал факты о деятельности ГУР: рейд в Крым, полеты в осажденный Мариуполь и ряд других.

7 сентября отмечается День военной разведки Украины. Фокус собрал ТОП-5 фактов о Главном управлении разведки Минобороны.

Что означает логотип ГУР Минобороны

Украинская военная разведка получила обновленный логотип в 2016 году. Атрибутика сразу же вызвала массу критики со стороны РФ. В Госдуме называли ее насаждением национализма и экстремизма в армии. Все дело в том, что в основе лежит сразу несколько смыслов. Сова — это охотник на летучих мышей — символа российской разведки. Мечом она пронизывают территорию России, которая выделена цветом. Девиз ГУР Минобороны "Sapeins dominabitur astris", что означает "Мудрый будет парить над звездами". Это также отсылка к российскому ГРУ. У них девиз "Выше нас только звезды".

[ + – ] Логотип ГУР имеет множество смыслов

Украинская разведка предупреждала о полномасштабном вторжении РФ осенью 2021 года

Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Military Times заявлял, что российская армия планирует атаковать Украину в конце января — начале февраля 2022 года. Интервью вышло 21 ноября 2021 года, за три месяца до полномасштабного вторжения.

Буданов предупреждал, что РФ планирует значительное более масштабное нападение, чем все что было с 2014 года. Атака включала в себя удары артиллерией и ракетами, авиаудары и бронетанковое наступление. Считал вероятным Буданов и вторжение со стороны Беларуси.

[ + – ] Карта направления ударов по Украине

Украинские разведчики эвакуировали людей из Афганистана

В августе 2021 года украинские разведчики провели спецоперацию по эвакуации граждан Украины и Канады и других стран из аэропорта Кабула. Сложность операции заключалась в том, что бойцам нужно было выйти из территории аэропорта, где никто не контролировал ситуацию. Военные нашли нужных людей, доставили их в аэропорт и успешно эвакуировались на самолете Ил-76.

[ + – ] Бойцы ГУР в Кабуле

Рейд в Крым

В 2016 году украинская оперативно-агентурная группа должны были прибыть в Крым для проведения спецмероприятий. Операцию возглавлял на тот момент майор Кирилл Буданов. По версии российской стороны, ДРГ из пяти человек на лодках высадились на побережье Крыма с целью совершить диверсию на военном аэродроме Джанкой.

[ + – ] Кирилл Буданов (по центру) в ходе рейда в Крым

Украинские источники говорят, что разведчики должны были заложить оружие и взрывчатку рядом с военными объектами РФ. "Нычкой" должны были воспользоваться другие ДРГ при атаке ВС РФ из Крыма.

Российское ФСБ узнало о планах ГУР. Они задержали одного из агентов, который в телефонном разговоре смог предупредить побратимов об угрозе. Разведчики смогли подготовить засаду ФСБ. В ее ходе был ликвидирован подполковник "Вымпела" Роман Каменев.

[ + – ] План действий разведчиков

В конечном итоге группа с боем смогла отойти из Крыма, попутно ликвидировав и ранив несколько бойцов ФСБ и ВС РФ. Однако были задержаны "агенты" украинской разведки Евгений Панов и Андрей Захтей.

Полеты вертолетов в осажденный Мариуполь

Уже в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину, украинские разведчики вместе с другими силовыми структурами принимали участие в операции по доставке бойцам Мариупольского гарнизона боекомплекта и провизии. Военная разведка смогла проложить путь вглубь оккупированных территорий, чтобы забрать раненых и передать провизию с БК защитникам Мариуполя. Это были уникальные операции. Вертолеты летели на крайне низких высотах, ВС РФ смогли сбить один из вертолетов в ходе 6 боевых вылетов.

[ + – ] Репортаж о полетах в Мариуполь

Благодаря операции удавалось забирать раненых, привозить нужное вооружение бойцам и повышать боевой дух военным в Мариуполе.