Українській військовій розвідці 30 років: ТОП-5 фактів про ГУР

Розвідники здійснюють операції в тилу ворога, ліквідовують високопоставлених окупантів і діють по всій лінії фронту. Фокус зібрав факти про діяльність ГУР: рейд у Крим, польоти в оточений Маріуполь та інші.

7 вересня відзначається День військової розвідки України. Фокус зібрав ТОП-5 фактів про Головне управління розвідки Міноборони.

Що означає логотип ГУР Міноборони

Українська військова розвідка отримала оновлений логотип у 2016 році. Атрибутика відразу викликала масу критики з боку РФ. У Держдумі називали її насадженням націоналізму й екстремізму в армії. Справа в тому, що в основі лежить відразу кілька смислів. Сова — це мисливець на кажанів, символ російської розвідки. Мечом вона пронизує територію Росії, яка виділена кольором. Девіз ГУР Міноборони — Sapeins dominabitur astris, що означає "Мудрий літатиме над зірками". Це також відсилання до російського ГРУ. У них девіз — "Вище за нас тільки зірки".

[ + – ] Логотип ГУР має багато смислів

Українська розвідка попереджала про повномасштабне вторгнення РФ восени 2021 року

Глава ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Military Times заявляв, що російська армія планує атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Інтерв'ю вийшло 21 листопада 2021 року, за три місяці до повномасштабного вторгнення.

Буданов попереджав, що РФ планує значно масштабніший напад, ніж усе, що було з 2014 року. Атака включала удари артилерією та ракетами, авіаудари та бронетанковий наступ. Вважав за ймовірне Буданов і вторгнення з боку Білорусі.

[ + – ] Карта напряму ударів по Україні

Українські розвідники евакуювали людей із Афганістану

У серпні 2021 року українські розвідники провели спецоперацію з евакуації громадян України та Канади й інших країн із аеропорту Кабула. Складність операції полягала в тому, що бійцям слід було вийти з території аеропорту, де ніхто не контролював ситуацію. Військові знайшли потрібних людей, доставили їх в аеропорт і успішно евакуювалися літаком Іл-76.

[ + – ] Бійці ГУР у Кабулі

Рейд у Крим

2016 року українська оперативно-агентурна група мала прибути в Крим для проведення спецзаходів. Операцію очолював на той момент майор Кирило Буданов. За версією російської сторони, ДРГ із п'яти осіб на човнах висадилися на узбережжі Криму з метою здійснити диверсію на військовому аеродромі Джанкой.

[ + – ] Кирило Буданов (по центру) під час рейду в Крим

Українські джерела кажуть, що розвідники мали закласти зброю та вибухівку поруч із військовими об'єктами РФ. "Ничкою" мали скористатися інші ДРГ під час атаки ЗС РФ із Криму.

Російське ФСБ дізналося про плани ГУР. Вони затримали одного з агентів, який у телефонній розмові зміг попередити побратимів про загрозу. Розвідники змогли підготувати засідку ФСБ. У її ході ліквідували підполковника "Вимпела" Романа Каменєва.

[ + – ] План дій розвідників

Зрештою група з боєм змогла відійти з Криму, попутно ліквідувавши та поранивши кілька бійців ФСБ і ЗС РФ. Проте були затримані "агенти" української розвідки Євген Панов і Андрій Захтей.

Польоти вертольотів в оточений Маріуполь

Уже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, українські розвідники разом із іншими силовими структурами брали участь в операції з доставки бійцям Маріупольського гарнізону боєкомплекту й провізії. Військова розвідка змогла прокласти шлях углиб окупованих територій, щоб забрати поранених і передати провізію з БК захисникам Маріуполя. То були унікальні операції. Гелікоптери летіли на вкрай низьких висотах, ЗС РФ змогли збити один із гелікоптерів у ході 6 бойових вильотів.

[ + – ] Репортаж про польоти в Маріуполь

Завдяки операції вдавалося забирати поранених, привозити необхідне озброєння бійцям і підвищувати бойовий дух військовим у Маріуполі.