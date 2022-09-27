В России на портале госзакупок закупают йодид калия на 5 млн рублей

Йодид калия на общую сумму 4 850 000 рублей понадобился федеральному агентству по вопросам безопасности стратегических отраслей с особо опасными условиями труда.

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На российском портале госзакупок "ЕИС Закупки" размещена позиция на приобретение йодида калия, который принимают при угрозе радиоактивного поражения. Общая сумма — почти на 5 млн руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Заявка была размещена 16 сентября 2022 года, 26 сентября ее редактировали.

Йодид калия на общую сумму 4 850 000 рублей понадобился Федеральному медико-биологическому агентству ФГУП НПЦ "Фармзащита".

Когда принимают йодид калия?

Этот препарат используется в условиях угрозы ядерного заражения. Людям старше двух лет необходимо принять 125 мг, детям в возрасте до двух лет — 40 мг.

[ + – ] Скриншот позиции на портале госзакупок.

ФМБА — российское ведомство, которое занимается вопросами обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности жителей РФ. Также в ведении агентства вопросы безопасности стратегических отраслей с особо опасными условиями труда.

ФМБА в общей сложности обслуживает порядка 3,5 млн человек в десятках административных территорий и городах РФ, а также в Байконуре (Казахстан).

Напомним, что Дмитрий Медведев рассказал, когда может применяться ядерное оружие по Украине. По его словам, в ряде случаев Россия может прибегнуть к ядерному оружию без долгих консультаций и без дополнительных разрешений.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, если в РФ применят ядерное оружие по Украине, Соединенные Штаты уничтожат Черноморский флот.