У Росії на порталі держзакупівель закуповують йодид калію на 5 млн рублів
Йодид калію на загальну суму 4 850 000 рублів знадобився федеральному агентству з питань безпеки стратегічних галузей з особливо небезпечними умовами праці.
На російському порталі держзакупівель "ЕИС Закупки" розміщено позицію на придбання йодиду калію, який приймають у разі загрози радіоактивного ураження. Загальна сума — майже на 5 млн руб. Про це повідомляється на сайті відомства.
Заявку було розміщено 16 вересня 2022 року, 26 вересня її редагували.
Йодид калію на загальну суму 4 850 000 рублів знадобився Федеральному медико-біологічному агентству ФГУП НВЦ "Фармзащита".
Коли приймають йодид калію?
Цей препарат використовують в умовах загрози ядерного зараження. Людям старше двох років необхідно прийняти 125 мг, дітям віком до двох років — 40 мг.
ФМБА — російське відомство, яке займається питаннями забезпечення радіаційної, хімічної та біологічної безпеки мешканців РФ. Також у веденні агентства питання безпеки стратегічних галузей з особливо небезпечними умовами праці.
ФМБА загалом обслуговує майже 3,5 млн осіб у десятках адміністративних територій та містах РФ, а також у Байконурі (Казахстан).
Нагадаємо, що Дмитро Медведєв розповів, коли може застосовуватись ядерна зброя по Україні. За його словами, у низці випадків Росія може вдатися до ядерної зброї без довгих консультацій і без додаткових дозволів.
Раніше Фокус повідомляв, що, за словами генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, якщо в РФ застосують ядерну зброю в Україні, Сполучені Штати знищать Чорноморський флот.