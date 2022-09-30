Беременная женщина погибла, но ее ребенок выжил после удара иранского дрона в Ираке

Роды проводились уже после гибели женщины. Взрывы иранских дронов-камикадзе унесли жизни по меньшей мере 13 человек, в том числе двух женщин.

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В минувшую среду в результате ударов иранских беспилотников на севере Ирака погибла 24-летняя беременная женщина, но ее ребенку помогли появиться на свет. Во время воздушной атаки погибли по меньшей мере 13 человек, еще 58 получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь Демократической партии Иранского Курдистана Халид Азизи, передает The Mirror.

Сообщается, что медики проводили роды уже после гибели беременной женщины. По имеющимся данным, взрывы иранских дронов-камикадзе унесли жизни двух женщин.

В последние несколько дней Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) проводил атаки по позициям курдов на границе Курдистана, но в этот раз Иран пошел дальше и расширил военную активность на севере Ирака.

Курдские источники утверждают, что среди погибших был и 59-летний гражданин США Омар Махмудзаде, который помогал беженцам в провинции Эрбиль.

[ + – ] Фото: Imamedia | Так называемый иранский дрон-камикадзе приближается к цели на учениях в январе 2021 года.

Это нападение произошло спустя две недели после того, как в самом Иране вспыхнули протесты после убийства 22-летней активистки за права женщин Махсы Амини, которую шариатская полиция до смерти избила из-за хиджаба.

Напомним, что после атаки дронов-камикадзе в Одесской области проводили эвакуацию местного населения. По данным пресс-службы ВСУ, два из БПЛА попали в военный объект, один был сбит украинскими ПВО.

Ранее Фокус сообщал, что к Севастополю приплыл неизвестный морской дрон с антенной Starlink. С появлением этого БПЛА могут быть связаны недавние взрывы в районе севастопольского побережья. Возможно, это только дрон-разведчик, но, судя по всему, он мог комплектоваться боевыми снарядами.