Вагітна жінка загинула, але її дитина вижила після удару іранського дрона в Іраку

Пологи проводили вже після загибелі жінки. Вибухи іранських дронів-камікадзе забрали життя щонайменше 13 людей, зокрема двох жінок.

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Минулої середи внаслідок ударів іранських безпілотників на півночі Іраку загинула 24-річна вагітна жінка, але її дитині допомогли з'явитися на світ. Під час повітряної атаки загинули щонайменше 13 людей, ще 58 отримали поранення. Про це повідомив речник Демократичної партії Іранського Курдистану Халід Азізі, передає The Mirror.

Повідомляється, що медики проводили пологи вже після загибелі вагітної жінки. За наявними даними, вибухи іранських дронів-камікадзе забрали життя двох жінок.

В останні кілька днів Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) проводив атаки по позиціях курдів на кордоні Курдистану, але цього разу Іран пішов далі і розширив військову активність на півночі Іраку.

Курдські джерела стверджують, що серед загиблих був 59-річний громадянин США Омар Махмудзаде, який допомагав біженцям у провінції Ербіль.

[ + – ] Фото: Imamedia | Так званий іранський дрон-камікадзе наближається до цілі на навчаннях у січні 2021 року

Цей напад стався за два тижні після того, як у самому Ірані спалахнули протести після вбивства 22-річної активістки за права жінок Махси Аміні, яку шаріатська поліція до смерті побила через хіджаб.

Нагадаємо, що після атаки дронів-камікадзе на Одещині проводили евакуацію місцевого населення. За даними пресслужби ЗСУ, двоє з БПЛА потрапили у військовий об'єкт, один збили українські ППО.

Раніше Фокус повідомляв, що до Севастополя приплив невідомий морський дрон з антеною Starlink. З появою цього БПЛА можуть бути пов'язані останні вибухи в районі севастопольського узбережжя. Можливо, це тільки дрон-розвідник, але, зважаючи на все, він міг комплектуватися бойовими снарядами.