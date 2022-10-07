В РФ увеличивают выпуск управляемых ракет в рамках крупного госзаказа, — Медведев (видео)

По словам российского политика, речь идет об "очень серьезном государственном оборонном заказе" на московском предприятии "Авангард" — лидере по производству зенитных управляемых ракет, комплексов и средств ПВО.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проинспектировал выполнение гособоронзаказа на московском машиностроительном заводе "Авангард", который входит в концерн "Алмаз-Антей". Видео опубликовано в Telegram-канале политика.

Чиновник пояснил, что выполнял поручение президента РФ Владимира Путина по контролю оборонного-промышленного комплекса и выполнения оборонного госзаказа.

Медведев отметил, что московское предприятие "Авангард" занимает лидирующие позиции в том, что касается производства зенитных управляемых ракет, комплексов, средств противоракетной обороны.

[ + – ] Рабочие возле ракет на заводе "Авангард".

По словам Медведева, речь идет об "очень серьезном государственном оборонном заказе".

[ + – ] Производство управляемых ракет на заводе "Авангард".

Он провел совещание с руководством завода и отметил, что недавнее и прошлые совещания, а также "большое совещание у президента страны" касались расширения производства и увеличения выпуска изделий.

[ + – ] Дмитрий Медведев инспектирует выполнение госзаказа.

Напомним, что у Путина хотят заставить США просить о пощаде, а Европу, судя по всему, уже навсегда оставили без российского газа. Дмитрий Медведев заявил, что Литва, Латвия и Чехия также пожинают плоды ненависти к России.

Ранее Фокус сообщал, что Украина просит у США ракеты ATACMS для ударов Крыму. Российское командование использует оккупированный полуостров как платформу для запуска иранских дронов, поэтому ВСУ требуются ракеты соответствующего радиуса, чтобы противодействовать РФ.