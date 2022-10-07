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Военный Фокус Российско-украинская война

В РФ увеличивают выпуск управляемых ракет в рамках крупного госзаказа, — Медведев (видео)

Дмитрий Медведев, ракеты, завод авангард, ракеты на заводе авангард, Дмитрий Медведев инспектирует ракеты, управляемые ракеты, завод Авангард
Фото: скриншот | Дмитрий Медведев проверяет ракеты на заводе "Авангард".

По словам российского политика, речь идет об "очень серьезном государственном оборонном заказе" на московском предприятии "Авангард" — лидере по производству зенитных управляемых ракет, комплексов и средств ПВО.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проинспектировал выполнение гособоронзаказа на московском машиностроительном заводе "Авангард", который входит в концерн "Алмаз-Антей". Видео опубликовано в Telegram-канале политика.

Чиновник пояснил, что выполнял поручение президента РФ Владимира Путина по контролю оборонного-промышленного комплекса и выполнения оборонного госзаказа.

Медведев отметил, что московское предприятие "Авангард" занимает лидирующие позиции в том, что касается производства зенитных управляемых ракет, комплексов, средств противоракетной обороны.

Дмитрий Медведев инспектирует ракеты, управляемые ракеты, завод Авангард Fullscreen
Рабочие возле ракет на заводе "Авангард".

По словам Медведева, речь идет об "очень серьезном государственном оборонном заказе".

ракеты на заводе авангард, Дмитрий Медведев инспектирует ракеты, управляемые ракеты, завод Авангард Fullscreen
Производство управляемых ракет на заводе "Авангард".

Он провел совещание с руководством завода и отметил, что недавнее и прошлые совещания, а также "большое совещание у президента страны" касались расширения производства и увеличения выпуска изделий.

Дмитрий Медведев инспектирует ракеты Fullscreen
Дмитрий Медведев инспектирует выполнение госзаказа.

Напомним, что у Путина хотят заставить США просить о пощаде, а Европу, судя по всему, уже навсегда оставили без российского газа. Дмитрий Медведев заявил, что Литва, Латвия и Чехия также пожинают плоды ненависти к России.

Ранее Фокус сообщал, что Украина просит у США ракеты ATACMS для ударов Крыму. Российское командование использует оккупированный полуостров как платформу для запуска иранских дронов, поэтому ВСУ требуются ракеты соответствующего радиуса, чтобы противодействовать РФ.