В РФ збільшують випуск керованих ракет у межах великого держзамовлення, — Медведєв (відео)
За словами російського політика, йдеться про "дуже серйозне державне оборонне замовлення" на московському підприємстві "Авангард" — лідера з виробництва зенітних керованих ракет, комплексів і засобів ППО.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв проінспектував виконання держоборонзамовлення на московському машинобудівному заводі "Авангард", що входить до концерну "Алмаз-Антей". Відео опубліковано в Telegram-каналі політика.
Чиновник пояснив, що виконував доручення президента РФ Володимира Путіна щодо контролю оборонно-промислового комплексу та виконання оборонного держзамовлення.
Медведєв зазначив, що московське підприємство "Авангард" займає провідні позиції щодо виробництва зенітних керованих ракет, комплексів, засобів протиракетної оборони.
За словами Медведєва, йдеться про "дуже серйозне державне оборонне замовлення".
Він провів нараду з керівництвом заводу та зазначив, що нещодавня та минулі наради, а також "велика нарада у президента країни" стосувалися розширення виробництва та збільшення випуску виробів.
Нагадаємо, що в Путіна хочуть змусити США просити про помилування, а Європу, зважаючи на все, вже назавжди залишили без російського газу. Дмитро Медведєв заявив, що Литва, Латвія і Чехія також пожинають плоди ненависті до Росії.
Раніше Фокус повідомляв, що Україна просить США ракети ATACMS для ударів по Криму. Російське командування використовує окупований півострів як платформу для запуску іранських дронів, тому ЗСУ потрібні ракети відповідного радіусу, щоб протидіяти РФ.