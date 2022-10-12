Рамштайн-6: Стали известны предварительные итоги встречи

На брифинге, который был посвящен подведениям итогов встречи союзников, стало известно, что Вооруженные Силы Украины получат всю необходимую технику для контрнаступления.

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Украина получит новейшие системы ПВО и необходимую технику для наступательных операций. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам встречи "Рамштайн-6", которая прошла 12 октября в Брюсселе (Бельгия).

"США вместе с союзниками приложат максимум усилий, чтобы у ВСУ и далее было все необходимое", – сказал Остин.

Он уточнил, что имеет в виду наступательные операции Вооруженных Сил Украины в рамках контрнаступления на юго-востоке нашей страны.

Он также добавил, что украинские военные эффективно освобождает временно оккупированные российскими военными территории.

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил о том, что Украина в ближайшем будущем получит системы ПВО, которые находятся сейчас на вооружении европейских союзников и армии США. Так как наша страна пока не может самостоятельно создать и внедрить в оборонное производство подобную систему защиты неба.

Также на сегодняшней встрече союзников Франция пообещала отдать Украине три ракетных установки LRU M270. Это — модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу. В законсервированном состоянии у Минобороны страны находится 40 таких установок.

Напомним, 12 октября в Брюсселе началось заседание Рамштайн-6. Глава Пентагона Ллойд Остин особо отметил, что украинским военным за последние несколько недель удалось изменить динамику войны с Россией.

Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал главную цель Украины на встрече в Брюсселе. По его словам, украинская делегация будет добиваться поставок новых систем ПВО для того, чтоб закрыть небо над Украиной. Такую первоочередную задачу поставил лично президент нашей страны Владимир Зеленский.