Рамштайн-6: Стали известны предварительные итоги встречи
На брифинге, который был посвящен подведениям итогов встречи союзников, стало известно, что Вооруженные Силы Украины получат всю необходимую технику для контрнаступления.
Украина получит новейшие системы ПВО и необходимую технику для наступательных операций. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам встречи "Рамштайн-6", которая прошла 12 октября в Брюсселе (Бельгия).
"США вместе с союзниками приложат максимум усилий, чтобы у ВСУ и далее было все необходимое", – сказал Остин.
Он уточнил, что имеет в виду наступательные операции Вооруженных Сил Украины в рамках контрнаступления на юго-востоке нашей страны.
Он также добавил, что украинские военные эффективно освобождает временно оккупированные российскими военными территории.
В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил о том, что Украина в ближайшем будущем получит системы ПВО, которые находятся сейчас на вооружении европейских союзников и армии США. Так как наша страна пока не может самостоятельно создать и внедрить в оборонное производство подобную систему защиты неба.
Также на сегодняшней встрече союзников Франция пообещала отдать Украине три ракетных установки LRU M270. Это — модернизированный аналог HIMARS на гусеничном ходу. В законсервированном состоянии у Минобороны страны находится 40 таких установок.
Напомним, 12 октября в Брюсселе началось заседание Рамштайн-6. Глава Пентагона Ллойд Остин особо отметил, что украинским военным за последние несколько недель удалось изменить динамику войны с Россией.
Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал главную цель Украины на встрече в Брюсселе. По его словам, украинская делегация будет добиваться поставок новых систем ПВО для того, чтоб закрыть небо над Украиной. Такую первоочередную задачу поставил лично президент нашей страны Владимир Зеленский.