Дроны-камикадзе стратегически ничего не изменят для российских войск в Украине, — эксперт

По словам Майкла Кларка, Shahed-136 — незамысловатое оружие с бензиновым двигателем и скоростью 160 км/ч. Летят они сравнительно низко и атаковуют только неподвижные, а не движущиеся цели. Но Россия делает ставку на их количество.

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Британский военный эксперт Майкл Кларк, в прошлом руководивший Королевским объединенным институтом оборонных исследований, высказал мнение относительно масштабного применения ВС РФ дронов-камикадзе иранского производства, хотя официально в РФ отрицают использование таких вооружений. Об этом сообщает Sky News.

По словам Кларка, особенность таких дронов в том, что Россия может применять их в массово.

"Россияне могут называть их как угодно, но это вне всякого сомнения Shahed-136 — американская и британская разведки в этом убеждены", — пояснил он.

Особенности дронов-камикадзе Shahed-136

Военный аналитик считает иранские беспилотники несложной разновидностью вооружений, у них:

бензиновый двигатель;

скорость — около 160 км/ч;

летят дроны-камикадзе Shahed-136 довольно низко;

атакуют только неподвижные, а не движущиеся цели.

Стоимость дрона-камикадзе Shahed-136

Стоимость одного иранского дрона-камикадзе — 20 тыс. долларов, а не в 1 млн, как в случае с крылатой ракетой. Их можно запускать в больших количествах, и часто группами по пять штук с кузова грузовика.

Как запускают дроны-камикадзе?

Россияне пытаются запускать ударные дроны последовательными сериями, через несколько часов, чтобы создать нагрузку на украинскую систему ПВО.

"Украинская сторона утверждает, что сбивает или перехватывает порядка 80% Shahed-136, что вполне возможно. Но если даже 20% из них долетит до цели, если только три или четыре преодолеет заслон ПВО, гражданским целям они могут нанести значительный урон", — отметил эксперт.

"В стратегическом отношении это [применение дронов-камикадзе Shahed-136, или "Герань-2"] ничего не меняет. Просто россияне ищут хоть что-нибудь, чтобы изменить сложившееся положение вещей и заставить украинское население страдать в качестве мести за взрыв на Керченском мосту", — сказал Майкл Кларк.

Напомним, что в США назвали дроны-камикадзе серьезной угрозой и пригрозили санкциями за любое сотрудничество с иранской программой БПЛА.

Ранее Фокус сообщал, что военный эксперт рассказал, заканчиваются ли у России ракеты. Майкл Кларк считает, что ВС РФ во многих случаях приходится "импровизировать", а высокотехнологичных ракет у России изрядно поубавилось.