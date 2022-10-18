Дроны-камикадзе стратегически ничего не изменят для российских войск в Украине, — эксперт
По словам Майкла Кларка, Shahed-136 — незамысловатое оружие с бензиновым двигателем и скоростью 160 км/ч. Летят они сравнительно низко и атаковуют только неподвижные, а не движущиеся цели. Но Россия делает ставку на их количество.
Британский военный эксперт Майкл Кларк, в прошлом руководивший Королевским объединенным институтом оборонных исследований, высказал мнение относительно масштабного применения ВС РФ дронов-камикадзе иранского производства, хотя официально в РФ отрицают использование таких вооружений. Об этом сообщает Sky News.
По словам Кларка, особенность таких дронов в том, что Россия может применять их в массово.
"Россияне могут называть их как угодно, но это вне всякого сомнения Shahed-136 — американская и британская разведки в этом убеждены", — пояснил он.
Особенности дронов-камикадзе Shahed-136
Военный аналитик считает иранские беспилотники несложной разновидностью вооружений, у них:
- бензиновый двигатель;
- скорость — около 160 км/ч;
- летят дроны-камикадзе Shahed-136 довольно низко;
- атакуют только неподвижные, а не движущиеся цели.
Стоимость дрона-камикадзе Shahed-136
Стоимость одного иранского дрона-камикадзе — 20 тыс. долларов, а не в 1 млн, как в случае с крылатой ракетой. Их можно запускать в больших количествах, и часто группами по пять штук с кузова грузовика.
Как запускают дроны-камикадзе?
Россияне пытаются запускать ударные дроны последовательными сериями, через несколько часов, чтобы создать нагрузку на украинскую систему ПВО.
"Украинская сторона утверждает, что сбивает или перехватывает порядка 80% Shahed-136, что вполне возможно. Но если даже 20% из них долетит до цели, если только три или четыре преодолеет заслон ПВО, гражданским целям они могут нанести значительный урон", — отметил эксперт.
"В стратегическом отношении это [применение дронов-камикадзе Shahed-136, или "Герань-2"] ничего не меняет. Просто россияне ищут хоть что-нибудь, чтобы изменить сложившееся положение вещей и заставить украинское население страдать в качестве мести за взрыв на Керченском мосту", — сказал Майкл Кларк.
Напомним, что в США назвали дроны-камикадзе серьезной угрозой и пригрозили санкциями за любое сотрудничество с иранской программой БПЛА.
Ранее Фокус сообщал, что военный эксперт рассказал, заканчиваются ли у России ракеты. Майкл Кларк считает, что ВС РФ во многих случаях приходится "импровизировать", а высокотехнологичных ракет у России изрядно поубавилось.