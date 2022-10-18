Дрони-камікадзе стратегічно нічого не змінять для російських військ в Україні, — експерт

За словами Майкла Кларка, Shahed-136 — нехитра зброя з бензиновим двигуном та швидкістю 160 км/год. Летять вони порівняно низько і атакують лише нерухомі, а не рухомі цілі. Але Росія робить ставку на їхню кількість.

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Британський військовий експерт Майкл Кларк, який у минулому керував Королівським об'єднаним інститутом оборонних досліджень, висловив думку щодо масштабного застосування ЗС РФ дронів-камікадзе іранського виробництва, хоча офіційно у РФ заперечують використання таких озброєнь. Про це повідомляє Sky News.

За словами Кларка, особливість таких дронів у тому, що Росія може застосовувати їх масово.

"Росіяни можуть називати їх як завгодно, але це поза всяким сумнівом Shahed-136 — американська та британська розвідки в цьому переконані", — пояснив він.

Особливості дронів-камікадзе Shahed-136

Військовий аналітик вважає іранські безпілотники нескладним різновидом озброєнь, у них:

бензиновий двигун;

швидкість — близько 160 км/год;

летять дрони-камікадзе Shahed-136 досить низько;

атакують тільки нерухомі, а не рухомі цілі.

Вартість дрона-камікадзе Shahed-136

Вартість одного іранського дрона-камікадзе — 20 тис. доларів, а не 1 млн, як у випадку з крилатою ракетою. Їх можна запускати у великих кількостях, і часто групами по п'ять штук із кузова вантажівки.

Як запускають дрони-камікадзе?

Росіяни намагаються запускати ударні дрони послідовними серіями через кілька годин, щоб створити навантаження на українську систему ППО.

"Українська сторона стверджує, що збиває або перехоплює близько 80% Shahed-136, що цілком можливо. Але якщо навіть 20% з них долетить до мети, якщо тільки три чи чотири подолає заслін ППО, цивільним цілям вони можуть завдати значної шкоди", — наголосив експерт.

"У стратегічному відношенні це [застосування дронів-камікадзе Shahed-136, або "Герань-2"] нічого не змінює. Просто росіяни шукають хоч що-небудь, щоб змінити стан речей, що склався, і змусити українське населення страждати як помста за вибух на Керченському мосту", — сказав Майкл Кларк.

Нагадаємо, що в США назвали дрони-камікадзе серйозною загрозою та пригрозили санкціями за будь-яку співпрацю з іранською програмою БПЛА.

Раніше Фокус повідомляв, що військовий експерт розповів, чи закінчуються у Росії ракети. Майкл Кларк вважає, що ЗС РФ у багатьох випадках доводиться "імпровізувати", а високотехнологічних ракет у Росії неабияк поменшало.