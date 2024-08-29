Вигідніші за звичайні дрони-камікадзе: нові деталі про українські БПЛА LuckyStrike (фото)

Дрони LuckyStrike здійснюють до 135 вильотів і використовують цифровий відеозв'язок, який "не палить позиції", стверджує виробник.

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Сили оборони України використовують багатофункціональні безпілотні літальні апарати LuckyStrike від української компанії PG Robotics. Про можливості безпілотників розповів Комерційний директор PG Robotics Володимир Пишняк на зустрічі учасників закритого медіаклубу "Технологічні сили України", передає dev.ua.

Повідомляється, що LuckyStrike використовують як для знищення ЗС РФ, так і для доставки різних вантажів українським військовим. За словами Володимира Пишняка, цей БПЛА "економічно вигідніший", ніж звичайні дрони-камікадзе. Так, один дрон LuckyStrike в середньому може здійснити 50-70 вильотів. Рекордна кількість вильотів — 135. Тактичний радіус дії БПЛА становить 7 км.

Представник компанії також зазначив, що LuckyStrike використовує цифровий відеозв'язок, який "не палить позиції" на відміну від аналогового. Зараз на фронті працюють близько 10 000 таких апаратів. Зокрема, їх застосовують військовослужбовці 3-ї штурмової бригади, 93-ї бригади "Холодний яр", 12-ї бригади, 57-ї та 36-ї бригад.

Дрон LuckyStrike Фото: dev.ua

Володимир Пишняк також повідомив, що один комплекс Lucky Strike вартістю 1,046 млн грн охоплює:

10 FPV-дронів LuckyStrike;

наземну станцію управління;

виносний антенний комплекс;

батареї;

ноутбук і планшет;

тактичний рюкзак.

Станція управління LuckyStrike Фото: dev.ua

Зазначимо, що на офіційному сайті PG Robotics в комплектації LuckyStrike також значаться 20 блоків батарей 6s2p, зарядна станція і 5 ремкомплектів.

Заявлені на сайті технічні характеристики LuckyStrike:

тактичний радіус — 5-10 км;

час польоту — 15-20 хв;

максимальне навантаження — 1,6 кг;

максимальна швидкість — 100 км/год;

система скидання — до 2 одиниць;

діапазон частот — 700-1200 МГц, 5,8 ГГц.

За словами виробника, наземна станція гарантує стабільний зв'язок, чітке відео в режимі реального часу і зашифрований цифровий сигнал. Водночас комплекс можна легко розгорнути і згорнути менш ніж за 5 хвилин. Зазначена на сайті вартість — 1,3 млн грн.

Дрон LuckyStrike Фото: Robotics

Нагадаємо, в Україні презентували реактивний безпілотний літальний апарат "Паляниця", який має дальність близько 750 км. За рахунок реактивного двигуна БПЛА "Паляниця" може нести велике корисне навантаження за менших габаритів.

Крім того, Сили оборони України використовують у війні проти Збройних сил Російської Федерації БПЛА літакового типу "Мрія". Ці дрони завдають точних ударів по живій силі та техніці ворога, знищують засоби РЕБ і використовуються для контрбатарейної боротьби.