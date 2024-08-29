Выгоднее обычных дронов-камикадзе: новые детали об украинских БПЛА LuckyStrike (фото)

Дроны LuckyStrike совершают до 135 вылетов и используют цифровую видеосвязь, которая "не палит позиции", утверждает производитель.

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Силы обороны Украины используют многофункциональные беспилотные летательные аппараты LuckyStrike от украинской компании PG Robotics. О возможностях беспилотников рассказал Коммерческий директор PG Robotics Владимир Пышняк на встрече участников закрытого медиаклуба "Технологические силы Украины", передает dev.ua.

Сообщается, что LuckyStrike используются как для уничтожения ВС РФ, так и для доставки различных грузов украинским военным. По словам Владимира Пышняка, этот БПЛА "экономически выгоднее", чем обычные дроны-камикадзе. Так, один дрон LuckyStrike в среднем может совершить 50-70 вылетов. Рекордное количество вылетов – 135. Тактический радиус действия БПЛА составляет 7 км.

Представитель компании также отметил, что LuckyStrike использует цифровую видеосвязь, которая "не палит позиции" в отличие от аналоговой. Сейчас на фронте работают около 10 000 таких аппаратов. В частности, их применяют военнослужащие 3-й штурмовой бригады, 93-й бригады "Холодный яр", 12-й бригады, 57-й и 36-й бригад.

Дрон LuckyStrike Фото: dev.ua

Владимир Пышняк также сообщил, что один комплекс Lucky Strike стоимостью 1,046 млн грн включает:

10 FPV-дронов LuckyStrike;

наземную станцию управления;

выносной антенный комплекс;

батареи;

ноутбук и планшет;

тактический рюкзак.

Станция управления LuckyStrike Фото: dev.ua

Отметим, что на официальном сайте PG Robotics в комплектации LuckyStrike также числятся 20 блоков батарей 6s2p, зарядная станция и 5 ремкомплектов.

Заявленные на сайте технические характеристики LuckyStrike:

тактический радиус – 5-10 км;

время полета – 15-20 мин.;

максимальная нагрузка – 1,6 кг;

максимальная скорость – 100 км/ч;

система сброса – до 2 единиц;

диапазон частот – 700-1200 МГЦ, 5,8 ГГц.

По словам производителя, наземная станция гарантирует стабильную связь, четкое видео в режиме реального времени и зашифрованный цифровой сигнал. При этом комплекс можно легко развернуть и свернуть менее чем за 5 мин. Указанная на сайте стоимость — 1,3 млн грн.

Дрон LuckyStrike Фото: Robotics

Напомним, в Украине презентовали реактивный беспилотный летательный аппарат "Паляниця", который имеет дальность около 750 км. За счет реактивного двигателя БПЛА "Паляниця" может нести большую полезную нагрузку при меньших габаритах.

Кроме того, Силы обороны Украины используют в войне против Вооруженных сил Российской Федерации БПЛА самолетного типа "Мрія". Эти дроны наносят точные удары по живой силе и технике врага, уничтожают средства РЭБ и используются для контрбатарейной борьбы.