100 комплектов дронов LuckyStrike отправятся на фронт: чем они помогут ВСУ

Беспилотники разработаны украинскими инженерами. Главной особенностью LuckyStrike является то, что оператор БПЛА в режиме реального времени получает информацию и более точно осуществляет наведение на цель.

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Комплект из первых пятидесяти дронов LuckyStrike уже отправился к нашим защитникам на передовую. Об этом в своем Facebook сообщил предприниматель Андрей Мацола, который финансово поддерживает данный проект.

Дроны LuckyStrike – украинская разработка, главная цель которых заключается в бомбардировке позиций врага, складов с оружием, техники и так далее. Главной особенностью LuckyStrike является возможность в режиме реального времени получать информацию оператором беспилотника (режим FPV — First Person View, то есть управление полетами с видом от "первого лица"). Таким образом, наведение на цель происходит гораздо точнее, ведь враг может резко поменять дислокацию и переместиться с выявленных ранее координат. Плюс к этому, First Person View позволяет запечатлеть уникальные кадры уничтожения оккупантов, которые мы все так любим.

У беспилотников LuckyStrike есть защитная функция от перехвата радиосигнала противником. Уникальная система защиты этого БПЛА не позволяет врагу подменить координаты его цели и украсть дрон во время вылета.

Кроме того, беспилотник имеет несколько систем стабилизации, которые помогают оператору изменять его позицию при обстреле или опасности, при этом почти без риска потерять сам дрон. А еще благодаря функции автоматического спасения LuckyStrike может успешно возвращаться домой при потере связи. Все это делает его эффективным оружием, которое может отработать более 100 боевых задач.

По словам Андрея Мацолы, первые 50 комплектов беспилотников, очков и пультов уже в пути на фронт. Еще 50 будут отправлены до конца апреля.

Ранее сообщалось, как украинские БПЛА Spire будут охотиться на дроны-камикадзе.