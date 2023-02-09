"Шахеды" не долетят: украинские БПЛА Spire будут охотиться на дроны-камикадзе

После успешных испытаний квадрокоптеры-перехватчики отправляют на защиту критической инфраструктуры.

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Украинские инженеры разработали новые беспилотники Spire, призванные перехватывать вражеские дроны-камикадзе. Подробнее о них в Facebook рассказал предприниматель Андрей Мацола.

Он показал четыре модели БПЛА украинского производства, самой крупной из них является квадрокоптер Spire с управлением от первого лица (First Person View или FPV). По словам Андрея Мацолы, летательный аппарат предназначен для поражения дронов-камикадзе, в том числе Shahed, которые российские войска используют для нанесения ударов по Украине.

Отмечается, что Spire уже прошел первые испытания и готовится к передаче подразделениям для защиты украинской инфраструктуры. Как уверяют разработчики, большое количество таких FPV-дронов должно значительно усилить противовоздушную оборону страны.

В декабре писали, что команда инженеров при поддержке Андрея Мацолы разработали беспилотники, способные уничтожать дроны-камикадзе Shahed. Один из них может нести боевую часть весом до 2 кг на расстояние в 20 км. Как уверяют создатели, дрон может уничтожать танки или живую силу ВС РФ, которая укрывается в зданиях.

В конце января Украина закупила шесть систем под названием "Ловцы Шахедов", которые могут обезвреживать разные виды беспилотников весом до 500 кг. В комплекс входят БПЛА Fortem DroneHunter F700, стреляющие сетями по вражеским дронам на высоте до 5,5 км, захватывая их практически неповрежденными.