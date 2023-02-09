"Шахеди" не долетять: українські БПЛА Spire полюватимуть на дрони-камікадзе

Після успішних випробувань квадрокоптери-перехоплювачі відправляють на захист критичної інфраструктури.

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Українські інженери розробили нові безпілотники Spire, покликані перехоплювати ворожі дрони-камікадзе. Докладніше про них у Facebook розповів підприємець Андрій Мацола.

Він показав чотири моделі БПЛА українського виробництва, найбільшою з них є квадрокоптер Spire із керуванням від першої особи (First Person View або FPV). За словами Андрія Мацоли, літальний апарат призначений для поразки дронів-камікадзе, зокрема Shahed, які російські війська використовують для нанесення ударів по Україні.

Зазначається, що Spire вже пройшов перші випробування та готується до передачі підрозділам для захисту української інфраструктури. Як запевняють розробники, велика кількість таких FPV-дронів має значно посилити протиповітряну оборону країни.

У грудні писали, що команда інженерів за підтримки Андрія Мацоли розробили безпілотники, здатні знищувати дрони-камікадзе Shahed. Один з них може нести бойову частину вагою до 2 кг на відстань 20 км. Як запевняють творці, дрон може знищувати танки або живу силу ЗС РФ, що ховається у будинках.

Наприкінці січня Україна закупила шість систем під назвою "Ловці Шахедів", які можуть знешкоджувати різні види безпілотників вагою до 500 кг. У комплекс входять БПЛА Fortem DroneHunter F700, що стріляють сітками по ворожих дронах на висоті до 5,5 км, захоплюючи їх практично неушкодженими.