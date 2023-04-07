100 комплектів дронів LuckyStrike прямують на фронт: чим вони допоможуть ЗСУ

Безпілотники розроблені українськими інженерами. Головною особливістю LuckyStrike є те, що оператор БПЛА в режимі реального часу отримує інформацію та більш точно здійснює наведення на ціль.

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Комплект із перших п'ятдесяти дронів LuckyStrike вже вирушив до наших захисників на передову. Про це у своєму Facebook повідомив підприємець Андрій Мацола, який фінансово підтримує цей проєкт.

Дрони LuckyStrike – українська розробка, головна мета яких полягає у бомбардуванні позицій ворога, складів зі зброєю, техніки тощо. Головною особливістю LuckyStrike є можливість в режимі реального часу отримувати інформацію оператором безпілотника (режим FPV — First Person View, тобто управління польотами з оглядом від першої особи). Таким чином, наведення на ціль відбувається набагато точніше, адже ворог може різко змінити дислокацію та переміститися з виявлених раніше координат. Плюс до цього, First Person View дозволяє відобразити унікальні кадри знищення окупантів, які ми всі так любимо.

Безпілотники LuckyStrike мають захисну функцію від перехоплення радіосигналу противником. Унікальна система захисту цього БПЛА не дозволяє ворогові підмінити координати цілі та вкрасти дрон під час польоту.

Крім того, безпілотник має кілька систем стабілізації, які допомагають оператору змінювати його позицію під час обстрілу або небезпеки, при цьому майже без ризику втратити сам дрон. А ще завдяки функції автоматичного порятунку LuckyStrike може успішно повертатись додому при втраті зв'язку. Все це робить його ефективною зброєю, яка може відпрацювати понад 100 бойових завдань.

За словами Андрія Мацоли, перші 50 комплектів безпілотників, окулярів та пультів уже в дорозі на фронт. Ще 50 буде відправлено до кінця квітня.

Раніше повідомлялося, як українські БПЛА Spire полюватимуть на дрони-камікадзе.