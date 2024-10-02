В аеропорту Японії вибухнула американська бомба часів Другої світової війни (відео)

87 рейсів в аеропорту Міядзакі на півдні Японії було скасовано після детонації величезної бомби, яку використовували проти атак "камікадзе".

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Аеропорт Міядзакі в Японії був закритий після вибуху 227-кілограмової бомби часів Другої світової війни біля злітно-посадкової смуги. Довелося скасувати 87 рейсів. Про це повідомляє Reuters.

Вибух бомби в аеропорту Міядзакі

За словами представника міністерства транспорту Японії, аеропорт Міядзакі закрив свою злітно-посадкову смугу, оскільки поруч утворилася воронка завширшки сім метрів і глибиною один метр.

За словами чиновника, група зі знешкодження бомб із Сухопутних сил самооборони Японії пізніше встановила, що причиною вибуху стала американська бомба, яка опинилася під землею після військового авіанальоту і залишилася там майже 80 років.

За даними місцевої телекомпанії MRT, постраждалих не було, проте на кадрах прямої трансляції з камер видно, що за дві хвилини до вибуху неподалік пролітав літак.

Закриття злітно-посадкової смуги призвело до скасування 87 рейсів, проте небезпеки нових вибухів немає, а ремонтні роботи з ліквідації лійки мають бути завершені до ранку четверга, заявив головний представник уряду Японії Йосімаса Хаясі.

Аеропорт Міядзакі, розташований на південно-східному краю острова Кюсю, до кінця Другої світової війни був базою японського флоту, звідки сотні молодих льотчиків-камікадзе вирушали на свої останні завдання, повідомляють на сайті міста Міядзакі.

Представник міністерства транспорту повідомив, що раніше в аеропорту Міядзакі було виявлено кілька бомб, що не розірвалися.

Хоча з моменту закінчення Другої світової війни минуло майже 80 років, нерозірвані бомби від інтенсивних авіаударів все ще знаходять по всій Японії і сьогодні. Протягом 2023 року було утилізовано загалом 2348 бомб вагою 37,5 тонн, повідомили Сили самооборони.

Нагадаємо, в Японії перехожі на дорозі помітили першу в країні систему гіперзвукових ракет. В Японії немає армії з 1945 року, але є Сили самооборони, які останнім часом стали дуже активно оснащуватися передовою зброєю через діяльність Китаю, Росії та КНДР.