В аэропорту Японии взорвалась американская бомба времен Второй мировой войны (видео)

87 рейсов в аэропорту Миядзаки на юге Японии были отменены после детонации огромной бомбы, которая использовалась против атак "камикадзе".

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Аэропорт Миядзаки в Японии был закрыт после взрыва 227-килограмовой бомбы времен Второй мировой войны возле взлетно-посадочной полосы. Пришлось отменить 87 рейсов. Об этом сообщает Reuters.

Взрыв бомбы в аэропорту Миядзаки

По словам представителя министерства транспорта Японии, аэропорт Миядзаки закрыл свою взлетно-посадочную полосу, так как рядом образовалась воронка шириной семь метров и глубиной один метр.

По словам чиновника, группа по обезвреживанию бомб из Сухопутных сил самообороны Японии позже установила, что причиной взрыва стала американская бомба, которая оказалась под землей после военного авианалета и осталась там почти 80 лет.

По данным местной телекомпании MRT, пострадавших не было, однако на кадрах прямой трансляции с камер видно, что за две минуты до взрыва неподалеку пролетал самолет.

Закрытие взлетно-посадочной полосы привело к отмене 87 рейсов, однако опасности новых взрывов нет, а ремонтные работы ликвидации воронки должны быть завершены к утру четверга, заявил главный представитель правительства Японии Ешимаса Хаяши.

Аэропорт Миядзаки, расположенный на юго-восточной оконечности острова Кюсю, до конца Второй мировой войны был базой японского флота, откуда сотни молодых летчиков-камикадзе отправлялись на свои последние задания, сообщается на сайте города Миядзаки.

Представитель министерства транспорта сообщил, что ранее в аэропорту Миядзаки было обнаружено несколько неразорвавшихся бомб.

Хотя с момента окончания Второй мировой войны прошло почти 80 лет, неразорвавшиеся бомбы от интенсивных авиаударов все еще находят по всей Японии и сегодня. В течение 2023 года было утилизировано в общей сложности 2348 бомб весом 37,5 тонн, сообщили Силы самообороны.

Напомним, в Японии прохожие на дороге заметили первую в стране систему гиперзвуковых ракет. В Японии нет армии с 1945 года, но есть Силы самообороны, которые в последнее время стали очень активно оснащаться передовым оружием из-за деятельности Китая, России и КНДР.