Истребитель РФ выпустил ракету рядом с британским самолетом над Черным морем (фото, видео)

После произошедшего патрулирование было приостановлено. Сейчас самолеты-разведчики уже сопровождают британские истребители.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 29 сентября в международном воздушном пространстве над Черным морем произошел "потенциально опасный" инцидент, когда ракета, выпущенная российским самолетом, пролетела рядом с невооруженным патрульным самолетом Королевских ВВС Великобритании. Об этом сообщает BBC.

После произошедшего британское патрулирование над Черным морем было приостановлено и впоследствии возобновлено. Сейчас британские разведывательные самолеты уже патрулируют территорию в сопровождении истребителей.

[ + – ] Выступление главы Минобороны Великобритании в парламенте

По словам Уоллеса, этот случай не рассматривается как "преднамеренная эскалация" войны в Украине со стороны ВС РФ.

Случай произошел с участием двух российских истребителей Су-27 и невооруженного британского самолета-разведчика гражданского типа RC-135 Rivet Joint.

[ + – ] Самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint

Во время выступления в нижней палате британского правительства Уоллес отметил, что один из самолетов Су-27 выпустил ракету рядом с самолетом Королевских ВВС. В своем письме коллегам из российского Минобороны британский министр выразил обеспокоенность.

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10 октября от российской стороны пришел ответ, в котором сообщалось, что после проведенного расследования было установлено, что у российского самолета произошел "технический сбой".

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Российская сторона также признала, что это произошло в международном воздушном пространстве.

Напомним, что на военной базе в Норвегии закрыли аэропорт после того, как рядом заметили дрон. До этого случая были арестованы семь российских граждан, которые запускали БПЛА, либо же фотографировали секретные объекты.

Ранее Фокус сообщал, что ВВС США и Южной Кореи отработали сброс управляемых бомб на КНДР. Совместным учениям предшествовал запуск Северной Кореей своей самой мощной баллистической ракеты над Японией.