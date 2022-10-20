Винищувач РФ випустив ракету поряд із британським літаком над Чорним морем (фото, відео)
Після того, що сталося, патрулювання припинили. Наразі літаки-розвідники вже супроводжують британські винищувачі.
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що 29 вересня у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем стався "потенційно небезпечний" інцидент, коли ракета, випущена російським літаком, пролетіла поряд із неозброєним патрульним літаком Королівських ВПС Великобританії. Про це повідомляє ВВС.
Після того, що сталося, британське патрулювання над Чорним морем припинили і згодом відновили. Наразі британські розвідувальні літаки вже патрулюють територію у супроводі винищувачів.
За словами Воллеса, цей випадок не розглядається як "навмисна ескалація" війни в Україні з боку ЗС РФ.
Випадок стався за участю двох російських винищувачів Су-27 та неозброєного британського літака-розвідника цивільного типу RC-135 Rivet Joint.
Під час виступу в нижній палаті британського уряду Воллес зазначив, що один із літаків Су-27 випустив ракету поряд із літаком Королівських ВПС. У своєму листі колегам із російського Міноборони британський міністр висловив стурбованість.
10 жовтня від російської сторони надійшла відповідь, в якій повідомлялося, що після проведеного розслідування встановлено, що у російського літака стався "технічний збій".
Російська сторона також визнала, що це сталося у міжнародному повітряному просторі.
Нагадаємо, що на військовій базі в Норвегії закрили аеропорт після того, як поряд помітили дрон. До цього випадку заарештували сімох російських громадян, які запускали БПЛА, або ж фотографували секретні об'єкти.
Раніше Фокус повідомляв, що ВПС США та Південної Кореї відпрацювали скидання керованих бомб на КНДР. Спільним навчанням передував запуск Північною Кореєю своєї найпотужнішої балістичної ракети над Японією.