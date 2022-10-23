Тактика военного террора Путина в Украине потерпит неудачу, – военный эксперт

По словам профессора Майкла Кларка, опыт бомбардировки гражданских объектов от Дрездена до Вьетнама показывает, что такая стратегия редко приводит к успеху.

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Исторический опыт показывает, что тактика военного террора России в Украине потерпит неудачу. Об этом в своей колонке для The Sunday Times пишет профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк.

"Я всегда считал, что если президент Путин не выиграет эту войну в первые 72 часа, как он намеревался, то в конце концов он ее проиграет. Но он не проиграет изящно", –– говорит военный эксперт.

В течение нескольких последних недель российская военная машина переориентировалась на нанесение массированных ударов по гражданской инфраструктуре в Украине. Как считает Кларк, это выглядит "яростным символом бессилия" Путина, если учитывать, что Москва так и не смогла достичь ни одной из своих заявленных военных целей.

В результате российские войска окапываются, пытаясь защитить свои позиции, а украинское население сталкивается с "мстительными" ракетными атаками и ударами дроном-камикадзе. И если высокоточные ракеты у страны-агрессора заканчиваются, то дешевые иранские беспилотники по $20 тыс. за штуку позволяют РФ запускать их "роями" и "волнами".

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Тактика террора населения –– путь в никуда

Профессор Кларк считает, что и в других конфликтах Россия рассматривала военные силы противника и гражданское население как равноправные цели. Аналогичную тактику можно было наблюдать, начиная еще с периода Второй мировой войны, когда советские солдаты продвигались к Берлину, так и позже –– в Афганистане, Чечне, Сирии, Ливии и Мали.

При этом эксперт подчеркивает, что исторический опыт демонстрирует: удары по мирному показывают низкую стратегическую эффективность.

"Считалось, что атаки больших скоплений бомбардировщиков, а затем беспилотников, ракет, а теперь и реактивной артиллерии могут опустошить страну и, несомненно, сломить волю населения к продолжению войны, или довести людей до отчаяния в случае разрушения инфраструктуры, от которой зависит их жизнь", –– пишет Кларк.

Однако это не так, уверяет профессор. В качестве примера он приводит американские бомбардировки Токио, которые не смогли сломить волю японцев.

Позже США провели крупнейшую воздушную бомбардировку в военной истории, сбросив 4,6 миллиона тонн бомб на Вьетнам. В результате этого погибло около 2 млн мирных людей.

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Несмотря на то, что бесполезность такой тактики была очевидной уже тогда, НАТО применило ее в 1999 году, разрушив энергетическую инфраструктуру в Белграде. Но, как оказалось, для сербов это не имело особого значения.

"Фундаментальная реальность такова, что еще не было случая, чтобы бомбардировки сломили волю к сопротивлению у какого-либо населения, уже настроенного на сопротивление", –– подчеркивает профессор Кларк.

Дело не в военных целях, а в настроениях в РФ

Как считает военный эксперт, на самом деле смысл уничтожения энергетической инфраструктуры и ударов по мирному населению в Украине заключается не в военных целях Кремля. Причиной этого являются настроения внутри самой России. "Ястребы" –– партия войны в России –– требует, чтобы Кремль "снял перчатки" и действовал более жестко в Украине. Милитаристски настроенное общество требует жертв среди мирного населения, а не только в рядах ВСУ. И Путин таким образом решил их успокоить.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова, используя заезженные штампы кремлевской пропаганды, прокомментировала итоги саммита лидеров Евросоюза, на котором осудили террористические атаки на украинские города. Она заявила, что у Евросоюза нет морального права говорить о военных преступлениях, так как он не согласен на капитуляцию Украины.