Виновата Европа: в МИД РФ ответили на обвинения в обстреле гражданской инфраструктуры

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что у Евросоюза нет морального права говорить о военных преступлениях, так как он не согласен на капитуляцию Украины.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова,используя заезженные штампы кремлевской пропаганды, прокомментировала итоги саммита лидеров Евросоюза, на котором осудили террористические атаки на украинские города.

"Считаем верхом лицемерия обвинения России в обстреле гражданской инфраструктуры Украины, — заявила она. — Евросоюз утратил моральное право говорить что-либо о военных преступлениях, поскольку сам на протяжении восьми лет закрывал глаза на убийства мирных жителей, женщин и детей в результате обстрелов киевским режимом территорий Донбасса".

Захарова обвинила Брюссель в том, что он не стремится к прекращению войны, снабжая Украину оружием и тренируя ВСУ.

Линия защиты

Высказывания Захаровой стали продолжением тренда, который сформировал Кремль: не пытаться оправдываться, а нападать. До нее нечто подобное говорил экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что германский канцлер Олаф Шольц не имеет права обвинять Россию в желании спровоцировать гуманитарную катастрофу, так как нацисты убили 30 млн советских граждан.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ударами по украинской критической инфраструктуре Россия хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу. По его мнению, реализация этого плана Кремля зависит от европейских лидеров, которые могут остановить гуманитарную катастрофу, быстро передав Украине ПВО и ракет к ней.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что за минувшие сутки российская армия выпустила по Украине 40 ракет и 16 дронов-камикадзе. Их целью стали объекты энергетической и критической инфраструктуры в разных областях страны.

В Киевской горадминистрации предупредили, что столица зимой может остаться без отопления в течение нескольких дней или даже недель.Поэтому в Киеве закупают мобильные котлы, которые вырабатывают тепло. В критических ситуациях ими можно будет обогреть школы и больницы.