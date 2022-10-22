Выпустили 40 ракет: Генштаб озвучил детали утрешней атаки оккупантов по энергообъектам Украины

По данным военного ведомства, 20 крылатых ракет и 11 иранских дронов удалось сбить, однако в нескольких областях атака нанесла серьезный ущерб объектам инфраструктуры.

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Генеральный штаб ВСУ сообщил. что за текущие сутки российская армия направила на территорию Украины 40 ракет и 16 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Силам обороны удалось сбить 20 крылатых ракет и 11 беспилотников.

Остальные ракеты и дроны ударили по объектах энергетической и критической инфраструктуры в разных областях страны.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что сразу после нанесения ударов ремонтные бригады приступили к устранению последствий атаки. Однако из-за значительных разрушений без света остались сотни тысяч украинцев: в Хмельницкой области — 672 тыс. абонентов, в Николаевской — 188 тыс., в Волынской — 102 тыс., в Черкасской — 242 тыс. в Ровенской — 174 тыс., в Кировоградской – 62 тыс. и в Одесской – 10,5 тыс.

В компании "Укрэнерго" заявили, что масштаб ущерба от разрушений может превысить последствия ударов оккупантов по энергообъектам, которые происходили 10-12 октября. Поэтому диспетчеры были вынуждены ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетные удары по критической инфраструктуре "характерной тактикой террористов".

Напомним, сообщения о ракетных ударах и пролете крылатых ракет появились с утра 22 октября. Советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что удалось сбить все пять ракет, которые летели над Киевом.

Как сообщалось, в Киевской горадминистрации предупредили, что столица зимой может остаться без отопления в течение нескольких дней или даже недель.