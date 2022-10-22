Випустили 40 ракет: Генштаб озвучив деталі ранкової атаки окупантів з енергооб'єктів України

За даними військового відомства, 20 крилатих ракет і 11 іранських дронів вдалося збити, проте в кількох областях атака завдала серйозних збитків об'єктам інфраструктури.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив. що за теперішню добу російська армія направила на територію України 40 ракет та 16 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Силам оборони вдалося збити 20 крилатих ракет та 11 безпілотників.

Інші ракети та дрони вдарили по об'єктах енергетичної та критичної інфраструктури у різних областях країни.

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що одразу після завдання ударів ремонтні бригади розпочали усунення наслідків атаки. Проте через значні руйнування без світла залишилися сотні тисяч українців: у Хмельницькій області — 672 тис. абонентів, у Миколаївській — 188 тис., у Волинській — 102 тис., у Черкаській — 242 тис., у Рівненській — 174 тис., Кіровоградській – 62 тис. та в Одеській – 10,5 тис.

У компанії "Укренерго" заявили, що масштаб збитків від руйнувань може перевищити наслідки ударів окупантів по енергооб'єктах, які відбувалися 10-12 жовтня. Тому диспетчери були змушені обмежити споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетні удари по критичній інфраструктурі "характерною тактикою терористів".

Нагадаємо, повідомлення про ракетні удари та проліт крилатих ракет з'явилися з ранку 22 жовтня. Радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що вдалося збити усі п'ять ракет, які летіли над Києвом.

Як повідомлялося, у Київській міськадміністрації попередили, що столиця взимку може залишитися без опалення протягом кількох днів чи навіть тижнів.