Київ може залишитися без опалення взимку на дні чи навіть тижні, – КМДА

За словами заступника голови мера Петра Пантелєєва, у столиці децентралізована мережа опалення. Але якщо ЗС РФ продовжать "полювати" на інфраструктури об'єктами, то тепла може і не бути.

Related video

Взимку Київ може залишитись без опалення протягом кількох днів або навіть тижнів. Про це заявив в інтерв'ю для "Української правди" заступник голови мера столиці Петро Пантелєєв.

Після масованих ударів ЗС РФ по об'єктах критичної інфраструктури електроенергія стала чи не найдефіцитнішим продуктом в останні дні.

Відповідаючи на запитання журналістів, наскільки велика ймовірність того, що взимку у багатоквартирних будинках Києва не буде опалення протягом двох або більше днів, Пантелєєв заявив, що така ймовірність є і влада до цього готуватиметься.

"Вона пов'язана не з дефіцитом газу чи технологічними питаннями, а з тим, що ворог полює за нашими інфраструктурними об'єктами, руйнує енергетичні об'єкти. Ми повинні це розуміти та усвідомлювати", — пояснив Петро Пантелєєв.

Він також додав, що централізоване опалення окупанти можуть вивести з ладу ударами ракет чи дронами. Територіально мережу децентралізовали, але проблеми можуть виникати через пошкодження. У Києві понад 3 тисячі кілометрів трубопроводу з великою кількістю джерел.

Також у Києві закуповують певну кількість мобільних котлів, вони працюють як електрогенератори, але замість електрики виробляється тепло. Так у критичні ситуації можна буде обігріти школу чи лікарню.

Нагадаємо, Фокус зібрав 8 найкращих електричних ковдр, які зможуть обігріти в холодну погоду.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що ЗС РФ знищили 30% електростанцій. Таких збитків було завдано починаючи з 10 жовтня.