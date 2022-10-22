Киев может остаться без отопления зимой на дни или даже недели, – КГГА

По словам замглавы мэра Петра Пантелеева, в столице децентрализованна сеть отопления. Но если ВС РФ продолжат "охотиться" за инфраструктурами объектами, то тепла может и не быть.

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Зимой Киев может остаться без отопление в течение нескольких дней или даже недель. Об этом заявил в интервью для "Украинской правды" замглавы мэра столицы Петр Пантелеев.

После массированных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры, электроэнергия стала едва ли не самым дефицитным продуктом в последние дни.

Отвечая на вопрос журналистов, насколько велика вероятность того, что зимой в многоквартирных домах Киева не будет отопления в течение двух или более дней, Пантелеев заявил, что такая вероятность есть и власти к этому готовиться.

"Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и осознавать", — объяснил Петр Пантелеев.

Он также добавил, что централизованное отопление оккупанты могут вывести из строя ударами ракет или дронами. Территориально сеть децентрализована, но проблемы могут возникать из-за повреждений. В Киеве более 3 тысяч километров трубопровода с большим количеством источников.

Также в Киеве закупают определенное количество мобильных котлов, они работают как электрогенераторы, но вместо электричества вырабатывается тепло. Так в критические ситуации можно будет обогреть школу или больницу.

Напомним, Фокус собрал 8 лучших электрических одеял, которые смогут обогреть в холодную погоду.

Ранее президент Зеленский сообщал, что ВС РФ уничтожили 30% электростанций. Такой ущерб был нанесен начиная с 10 октября.