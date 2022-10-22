Винна Європа: у МЗС РФ відповіли на звинувачення в обстрілі цивільної інфраструктури

Представниця МЗС Марія Захарова заявила, що Євросоюз не має морального права говорити про військові злочини, оскільки він не згоден на капітуляцію України.

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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, використовуючи заїжджені штампи кремлівської пропаганди, прокоментувала підсумки саміту лідерів Євросоюзу, на якому засудили терористичні атаки на українські міста.

"Вважаємо верхом лицемірства звинувачення Росії в обстрілі громадянської інфраструктури України, — заявила вона. — Євросоюз втратив моральне право говорити щось про військові злочини, оскільки сам протягом восьми років заплющував очі на вбивства мирних жителів, жінок та дітей внаслідок обстрілу київським режимом територій Донбасу".

Захарова звинуватила Брюссель у тому, що він не прагне припинення війни, забезпечуючи Україну зброєю та тренуючи ЗСУ.

Лінія захисту

Висловлювання Захарової стали продовженням тренду, який сформував Кремль: не намагатись виправдовуватися, а нападати. До неї щось подібне говорив експрезидент РФ Дмитро Медведєв. Він заявив, що німецький канцлер Олаф Шольц не має права звинувачувати Росію у бажанні спровокувати гуманітарну катастрофу, оскільки нацисти вбили 30 млн радянських громадян.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ударами по українській критичній інфраструктурі Росія хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи. На його думку, реалізація цього плану Кремля залежить від європейських лідерів, які можуть зупинити гуманітарну катастрофу, швидко передавши Україні ППО та ракети до неї.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що за минулу добу російська армія випустила по Україні 40 ракет і 16 дронів-камікадзе. Їхньою метою стали об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури в різних областях країни.

У Київській міськадміністрації попередили, що столиця взимку може залишитися без опалення протягом кількох днів або навіть тижнів. Тому у Києві закуповують мобільні котли, які виробляють тепло. У критичних ситуаціях ними можна буде обігріти школи та лікарні.